Este se suma a los sismos registrados a finales del mes de octubre en Agaete que fueron sentidos por otras zonas de Gran Canaria

Registran un nuevo terremoto en Agaete. Imagen del IGN

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registra un nuevo terremoto en el municipio de Agaete, en Gran Canaria.

El sismo se produjo este sábado sobre las 21:30 horas con magnitud 2.2 a una profundidad de 8 kilómetros.

Este temblor se suma a los registrados en la zona a finales del mes de octubre, cuando se registraron al norte de la isla dos terremotos en la madrugada del 30 de octubre de magnitud de 2.8 y 2.3 que también se sintieron en Gáldar, La Aldea de San Nicolás, Tejeda, Teror, San Mateo y Valleseco; y un tercero por la noche de magnitud 1.7.