El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aplaza las galas Canina y Drag ante la alerta por fuertes vientos, lluvias y fenómenos costeros en Gran Canaria

La Concejalía de Festejos y Eventos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana comunica el aplazamiento y reprogramación de varios actos del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026. Esta decisión responde a la situación de alerta por vientos, lluvias y fenómenos costeros que el Gobierno de Canarias ha declarado ante la llegada de la borrasca Therese. Las autoridades locales actúan en estricta coordinación con las directrices del Plan de Emergencias Insular (PEIN) del Cabildo de Gran Canaria y el Plan de Emergencias Municipal (PEMU).

Imagen de archivo de la Gran Cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas

La corporación municipal prioriza en todo momento la seguridad de participantes, asistentes y organización tras recibir las recomendaciones de los servicios de seguridad y emergencias. Por este motivo, el consistorio suspende la Gala Carnaval Canino que debía celebrarse hoy miércoles 18 a las 17:00 horas. Del mismo modo, la organización pospone la Gala Drag prevista para el jueves 19, aunque aclara que las entradas adquiridas mantendrán su validez para la nueva fecha que se asigne al evento.

Eventos suspendidos el fin de semana

El mal tiempo también afecta a la jornada del viernes 20, provocando la suspensión del Rescate de la Sardina, la Gala del Turista, el Carnaval al Sol y el tradicional mogollón. El Ayuntamiento realizará un seguimiento continuo de la evolución meteorológica para fijar cuanto antes los nuevos horarios de todos los actos afectados. La institución informará de cualquier novedad de forma puntual a través de sus canales de comunicación oficiales.

Respecto a los eventos multitudinarios del sábado 21, el equipo de gobierno esperará hasta el jueves 19 para evaluar la situación junto a los expertos en emergencias. En esa jornada determinarán si finalmente celebran o aplazan la Gran Cabalgata y su gran Mogollón. La seguridad determinará el futuro de estos actos clave que congregan a miles de personas en las calles del municipio.

Llamamiento a la prudencia ciudadana

La Concejalía de Festejos y Eventos hace un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia de toda la población durante este episodio de mal tiempo. Los responsables municipales recomiendan a la ciudadanía y a los medios que atiendan exclusivamente a la información oficial y eviten difundir mensajes no verificados que puedan generar confusión.

El Consistorio agradece la comprensión y colaboración de vecinos, visitantes y participantes ante estos cambios de última hora en el programa festivo. El Ayuntamiento reitera su firme compromiso con la seguridad y trabaja ya para garantizar el correcto desarrollo del Carnaval Internacional de Maspalomas una vez que las condiciones climáticas lo permitan.