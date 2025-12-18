Tours navideños solidarios en Las Palmas de Gran Canaria

La guagua turística de Las Palmas de Gran Canaria destinarán todo el dinero que recauden hasta el 7 de enero a proyectos solidarios

La guagua turística de Las Palmas de Gran Canaria destinará todo lo que recaude estos días a proyectos solidarios. Una iniciativa del área de Turismo del ayuntamiento de la capital grancanaria.

Desde 20 de diciembre y hasta el 7 de enero recorrerá las calles con varios personajes de las fiestas navideñas. ‘La Guagua de la ilusión’ tendrá actividades especiales durante las fiestas navideñas.

Estefanía González, Directora Operaciones de CitySight SightSeeing LPGC.

Todo lo que recauden irá destinado a las asociaciones Pequeño Valiente y Pequeño Deseo para contribuir al bienestar de los menores con cáncer y sus familias.

Las guaguas turísticas de Las Palmas de Gran Canaria protagonizan una campaña solidaria durante las fiestas navideñas. Ayto. Las Palmas de Gran Canaria.

Recorrido de ‘La Guagua de la ilusión’

Recorrerá lugares emblemáticos de la ciudad, con salida a las 16.30 horas desde la parada de la Plaza de Canarias junto al Centro Comercial El Muelle.

‘La Guagua de la Ilusión‘ realizará el recorrido todos los días excepto los días 24, 30 y 31 de diciembre y 4 y 5 de enero. El trayecto durará una hora y el precio será de 5 euros por persona.

Los tiques se podrán adquirir en las oficinas de información turística de la ciudad en el Paseo de Las Canteras, el parque San Telmo y la Plaza de Las Ranas.