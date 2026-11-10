Los residentes de La Restinga se concentrarán cada tarde en el puerto y recogerán firmas para reclamar soluciones a las administraciones: «El muelle es un campamento»

Los vecinos de La Restinga convocan protestas diarias por la crisis migratoria. Europa Press

Los vecinos del barrio pesquero de La Restinga, en El Hierro, han acordado iniciar una recogida de firmas y celebrar concentraciones diarias a las 17:30 horas en el puerto para reclamar soluciones ante la situación migratoria que atraviesa la localidad.

La decisión se adoptó este lunes durante una asamblea vecinal, en la que los residentes acordaron aumentar la presión sobre las administraciones públicas. La presidenta de la asociación de vecinos, Loli Hernández, ha explicado que la llegada continuada de cayucos ha cambiado la fisonomía del barrio y los hábitos de vida de sus habitantes.

Entre sus principales reivindicaciones figuran la retirada de las embarcaciones acumuladas en el muelle y una limpieza integral de la zona, que, según denuncian, presenta malos olores y una imagen que califican de «espantosa».

Afecta a la actividad pesquera y a las empresas de buceo

Hernández asegura que han llegado a acumularse cerca de treinta cayucos por un problema técnico en el remolcador y que todavía queda más de una docena por retirar. La situación también afecta a la actividad pesquera y a las empresas de buceo, mientras que los vecinos denuncian restricciones en los accesos al baño y molestias por las llegadas de embarcaciones durante la noche.

La asociación también rechaza que se instale un hospital de campaña en el puerto y defiende que los recursos sanitarios se ubiquen junto al hospital de Valverde, donde ya existen personal y medios técnicos. «El muelle es un campamento, tenemos más de 20 casetas de Cruz Roja», ha señalado Hernández, que teme que las instalaciones provisionales se conviertan en un dispositivo permanente.

Este lunes por la noche, coincidiendo con la llegada de otro cayuco, los residentes ya protagonizaron una protesta en el puerto, donde corearon consignas como «El Hierro no se vende, La Restinga se defiende» y reclamaron poder recuperar el uso habitual de los espacios del muelle.