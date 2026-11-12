Un total de 149 quesos canarios han participado en la 38.ª edición de los World Cheese Awards, celebrada en Córdoba. Finaliza el 15 de noviembre

El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), ha facilitado la participación de las queserías del Archipiélago en este concurso y, junto a Proexca, ha habilitado un espacio expositivo en el festival para promocionar las elaboraciones canarias, reforzar su posicionamiento en los mercados y favorecer nuevas oportunidades de comercialización, según ha precisado el Gobierno en una nota.

World Cheese Awards de Córdoba. Europa Press

Como novedad de la convocatoria del Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2026, el ICCA asume los gastos de inscripción y logística de las queserías que han decidido concurrir al certamen internacional, además de prestarles asistencia técnica para formalizar su registro.

A través de este servicio se han inscrito 144 quesos, a los que se suman otras cinco elaboraciones que participan en el concurso a través del Cabildo de Gran Canaria. De los productos registrados mediante el servicio del ICCA, 39 proceden de Gran Canaria, 38 de Tenerife, 23 de Fuerteventura, 21 de La Palma, otros 21 de Lanzarote y dos de El Hierro.

Entre las elaboraciones participantes figuran productos amparados por las tres denominaciones de origen protegidas del Archipiélago: Queso Majorero, Queso Palmero y Queso de Flor de Guía y Queso de Guía, que comprende las variedades de Flor de Guía, Media Flor de Guía y Guía.

Nuevas oportunidades en el mercado

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha participado en la inauguración del evento junto a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe; el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura, Enrique Pérez Brito; el consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo; la consejera de Accesibilidad, Informática, Nuevas Tecnologías, Planificación y Proyectos Estratégicos del Cabildo de Fuerteventura, Carmen Alonso; el director insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Gran Canaria, Alejandro Báez; y el concejal de Transporte, Energía, Industria y Sector Primario del Ayuntamiento de Pájara, José Manuel Díaz Rodríguez.

Durante el acto, Quintero ha destacado la importancia de respaldar la participación de las queserías canarias en encuentros internacionales de esta dimensión, que permiten mostrar la calidad, diversidad y singularidad de sus elaboraciones, intercambiar experiencias con profesionales de otros territorios y establecer contactos comerciales que contribuyan a abrir nuevos mercados.

Participación

La participación del Gobierno de Canarias en este encuentro internacional forma parte de su estrategia de promoción y comercialización de las producciones agroalimentarias del Archipiélago, orientada a reforzar su reconocimiento y competitividad, abrir nuevas oportunidades de mercado y facilitar el establecimiento de relaciones comerciales con distribuidores, compradores y operadores nacionales e internacionales.

Con este objetivo, el ICCA, en colaboración con Proexca, ha habilitado un estand de 15 metros cuadrados en el recinto ferial, en el que se promocionan 264 elaboraciones de 85 empresas canarias, participantes en la última edición del Concurso Oficial Agrocanarias (que organiza el Ejecutivo canario), entre ellas 66 producciones premiadas en el certamen, incluido el queso de leche cruda de cabra semicurado untado con gofio de La Gloria, distinguido con el título de Mejor Queso de Canarias 2026.

Asimismo, a lo largo de la jornada, el consejero autonómico mantendrá encuentros técnicos con productores de Fuerteventura, Gran Canaria y El Hierro que se han desplazado a la ciudad andaluza, para conocer sus propuestas de cara a seguir impulsando la actividad quesera en las islas y su promoción exterior.

Detalles de la programación

La programación incluye también una cata divulgativa de quesos canarios, de aproximadamente 40 minutos de duración, dirigida al público asistente al festival. Esta actividad permitirá dar a conocer la riqueza de las elaboraciones del Archipiélago, sus métodos de elaboración, variedades y características organolépticas, así como su estrecha vinculación con el territorio, las razas ganaderas autóctonas y las tradiciones de cada isla.

Asimismo, se desarrollarán visitas guiadas a la WCA Arena, el espacio en el que se desarrolla el concurso internacional, los días 13 y 14 de noviembre. Estos recorridos permitirán conocer el funcionamiento del certamen y degustar algunas de las muestras participantes.

Por su parte, Proexca, junto a distintas áreas del Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de Pájara y el proyecto divulgativo C de Canarias, ha organizado una misión empresarial a Córdoba dirigida a ganaderos y queseros majoreros, con el fin de favorecer el intercambio de experiencias, ampliar sus contactos profesionales y explorar nuevas oportunidades de negocio.

De manera paralela, dispondrán de un puesto expositivo propio con quesos de la isla, con un espacio destacado para las elaboraciones de Pájara.

La agenda de la delegación majorera incluye también un programa de visitas técnicas para conocer experiencias de producción y promoción agroalimentaria de referencia en la provincia de Córdoba.

La presencia canaria se completa con la participación de profesionales del sector en distintas actividades y encuentros comerciales de dicho festival. El Cabildo de Gran Canaria y la Asociación de Queserías de Gran Canaria (ASOQUEGRAN), que también cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias en esta cita, han coordinado la asistencia de alrededor de 25 profesionales y representantes de queserías de la isla.