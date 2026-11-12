PSOE y PP centran sus mensajes en la disputa por el Gobierno de España, mientras UPC reivindica una voz propia para las clases populares y CC-Primero Canarias llama a concentrar el voto nacionalista. Vox sitúa a Santiago Abascal como alternativa a Pedro Sánchez

Los partidos políticos han dado este jueves el pistoletazo de salida a la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con actos simbólicos de pegada de carteles y mensajes dirigidos a movilizar al electorado canario. La continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez, la posibilidad de un cambio político y la defensa de los intereses específicos del Archipiélago han marcado las intervenciones de las principales formaciones.

El PSOE confía en revalidar su victoria en Canarias, el PP aspira a desalojar a Sánchez de La Moncloa, UPC reivindica la unidad de las izquierdas y una representación propia de las clases populares, mientras CC-Primero Canarias apela a recuperar la fuerza del nacionalismo en Madrid. Vox, por su parte, centra su estrategia en impulsar la candidatura de Santiago Abascal a la Presidencia del Gobierno.

PSOE: Torres confía en repetir la victoria en Canarias

El secretario general del PSOE en Canarias, el ministro Ángel Víctor Torres, ha asegurado que está convencido de que los socialistas volverán a ganar las elecciones en las Islas. Durante el acto de inicio de campaña celebrado en la sede del partido en Las Palmas de Gran Canaria, acompañado por los candidatos al Congreso y al Senado, ha definido el 29 de noviembre como «una fiesta de la democracia y un hito histórico, quizás más histórico que nunca».

Torres ha advertido de que estos comicios determinarán quién gobernará España durante los próximos cuatro años y ha señalado que, por primera vez, existe una «verdadera amenaza» de que lleguen al poder «reminiscencias de la dictadura y el pensamiento único». En su intervención ha acusado a esas fuerzas de defender un modelo que centraliza la política y margina a quienes piensan, sienten, aman distinto, tienen otro color de piel o viven en territorios alejados.

El dirigente socialista ha insistido en que el PSOE ganará en Canarias «sin ninguna duda» y ha defendido que su partido cuenta con «el mejor equipo» para conseguirlo. También ha subrayado la importancia de los quince días de campaña para que Pedro Sánchez continúe al frente del Gobierno.

Entre los objetivos de los socialistas ha situado la defensa de los derechos conquistados y su ampliación. Torres ha reivindicado los «recortes», aunque ha aclarado que no se refiere a los que, a su juicio, pretende aplicar la derecha en la sanidad, la educación pública, el estado del bienestar y la dependencia, sino a los que reflejan las encuestas de sus adversarios. «Vamos a avanzar en los recortes para ganar estas elecciones», ha abundado.

El ministro también ha recordado los 40 años durante los que los españoles no pudieron ejercer el sufragio universal ni elegir a sus representantes públicos, y ha apelado a «votar con fuerza» para mantener a Sánchez en el Ejecutivo. Los candidatos socialistas han defendido igualmente que el 29N enfrenta dos modelos: «involución o ilusión». La cabeza de lista al Congreso por Las Palmas, Dolores Corujo, ha advertido de que los derechos «no son para siempre» y ha asegurado que los programas de la derecha ya no ocultan sus intenciones.

Por su parte, Luc André Diouf ha repasado los logros sociales del Gobierno de Sánchez, entre ellos la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería y la regulación de más de 1,2 millones de extranjeros en España. El candidato ha defendido la contribución de estas personas al desarrollo económico y les ha animado a implicarse activamente en las elecciones.

PP: Domínguez llama a concentrar el voto para desalojar a Sánchez

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha calificado las elecciones del 29 de noviembre como «las más importantes de la historia» y ha situado como principal objetivo de su formación desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

«No hay atajos ni otro camino. Si alguien quiere echar a Sánchez de La Moncloa tiene que apoyar al PP», ha afirmado durante el acto de inicio de campaña junto a los candidatos al Congreso y al Senado por Santa Cruz de Tenerife.

Domínguez ha reclamado un Gobierno central «serio y responsable» que garantice las singularidades del Archipiélago y compromisos como la bonificación del 75 % al transporte de residentes y la continuidad de la deducción del 60 % del IRPF en La Palma. También ha reclamado financiación estatal para el convenio de carreteras, actuaciones en vías como la TF-5 y la GC-1 e inversiones hidráulicas en Lanzarote y Fuerteventura.

El candidato del PP al Congreso por Las Palmas, Gustavo González de Vega, ha presentado los comicios como una oportunidad para «reconstruir España» desde el «rigor, la experiencia y la gestión». Ha criticado que la legislatura haya transcurrido sin nuevos Presupuestos Generales del Estado y ha situado la vivienda entre las prioridades de su formación.

En este ámbito, ha anunciado un plan de choque para los primeros cien días de Gobierno, con reformas legislativas destinadas a aumentar la oferta de vivienda y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios. Entre las medidas propuestas figuran cambios en la Ley de Propiedad Horizontal, mecanismos de silencio administrativo positivo y procedimientos más rápidos para desalojar ocupaciones ilegales. También ha defendido que las administraciones deben asumir la atención a las personas vulnerables y no trasladar esa responsabilidad exclusivamente a los propietarios.

González de Vega ha incluido entre las propuestas populares medidas para los autónomos, como bonificaciones de hasta el 100 % de las cotizaciones vinculadas a nuevas contrataciones, con el objetivo de reducir costes y burocracia. En materia migratoria, ha reclamado más medios y financiación para atender a quienes llegan a Canarias, pero ha pedido centrar también los esfuerzos en los países de origen y las redes de tráfico de personas.

La candidata al Senado Inés Vega ha insistido en la necesidad de aumentar la oferta de vivienda hasta alcanzar un millón de unidades y mejorar la seguridad jurídica de los propietarios. También ha defendido la reducción de burocracia e impuestos y ha advertido de las dificultades que afrontan los ciudadanos para acceder a una vivienda de alquiler o en propiedad con un solo sueldo.

Vega ha acusado al Gobierno de Sánchez de haber llevado «al límite» el Estado de derecho y ha reivindicado el papel del Senado y sus comisiones de investigación. Además, ha pedido concentrar el voto en el PP para evitar que el PSOE y sus socios controlen la Cámara Alta, por su influencia en la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional.

UPC: una papeleta para representar a las clases populares

Unidad del Pueblo Canario (UPC) ha arrancado la campaña reivindicándose como la voz «de las clases populares» del Archipiélago en las Cortes Generales. La formación ha destacado la confluencia alcanzada por distintas fuerzas de izquierda, incluida Podemos, y ha prometido una campaña con «muchísimas propuestas» para responder a los problemas de las Islas.

El cabeza de lista al Congreso por Las Palmas, Luis Campos, de Nueva Canarias, ha asegurado que Canarias se juega «muchísimo» el próximo 29 de noviembre y ha defendido la necesidad de contar con «una voz propia, una voz firme en defensa de las clases populares», con capacidad de decisión desde el propio territorio y no condicionada por decisiones tomadas «a más de 2.000 kilómetros de aquí».

Campos ha prometido defender los derechos conquistados y seguir avanzando, especialmente en materia de vivienda. También ha presentado a UPC como «el muro de contención» para impedir que la extrema derecha llegue al Gobierno de España.

La candidata número dos al Congreso por Las Palmas, Iratxe Serrano, de Podemos, ha destacado el acuerdo de confluencia y ha reconocido que las formaciones han tenido que dejar de lado sus diferencias para alcanzar una candidatura unitaria.

«Creo que hemos sido todos capaces de dejar de mirarnos el ombligo, de tener un grado de humildad necesario para poder llegar a este acuerdo, a esta confluencia. Por lo tanto, ahora lo que toca es salir a la calle», ha señalado.

Serrano ha prometido una campaña «limpia, honesta, muy transparente», basada en la palabra y alejada del boicot, el sabotaje y los insultos. Por su parte, la candidata al Senado por Gran Canaria, Ana Gloria Sánchez, ha expresado su deseo de trasladar a la ciudadanía la ilusión y las propuestas de la coalición para conseguir que las voces canarias tengan presencia tanto en el Congreso como en el Senado.

CC-Primero Canarias: «Canarias vota por Canarias»

La candidata de CC-Primero Canarias al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha presentado su formación como una alternativa al enfrentamiento entre los grandes partidos estatales. Su mensaje ha girado en torno a la necesidad de votar pensando exclusivamente en los intereses del Archipiélago y alejarse, según ha dicho, «del ruido de la derecha y de la izquierda».

Durante el acto simbólico de inicio de campaña, Valido ha defendido que su candidatura representa a miles de canarios que quieren huir de los insultos, las descalificaciones y la dinámica de votar únicamente para desalojar al adversario. «Nosotros no votamos contra nadie porque Canarias vota por Canarias», ha afirmado.

La candidata ha apelado a recuperar la unidad del nacionalismo después de veinte años y ha animado a movilizar a los votantes desde La Graciosa hasta La Restinga para devolver al Archipiélago fuerza política en el Congreso y el Senado.

Valido ha criticado que, de los quince representantes canarios en el Congreso, catorce respondan, a su juicio, a las directrices de sus partidos estatales y no prioricen los intereses de las Islas. Ha reclamado una representación que defienda las reivindicaciones del territorio y no se limite a seguir las instrucciones de las direcciones nacionales.

«Eso se va a acabar porque es amordazar a una tierra que tiene muchas razones para protestar», ha señalado. La candidata ha cerrado su intervención apelando al lema de la campaña, «Defiende Canarias», para reclamar que el Archipiélago tenga voz propia y capacidad de influencia en Madrid.

Vox: Abascal, la apuesta para llegar a La Moncloa

El cabeza de lista de Vox al Congreso por Las Palmas, Alberto Rodríguez, ha situado como principal objetivo de su campaña dar a conocer a Santiago Abascal y defender su candidatura a la Presidencia del Gobierno.

Durante la pegada de los primeros carteles, Rodríguez ha asegurado que está dispuesto a participar en todos los debates a los que le inviten y ha defendido que Abascal es «el mejor candidato a la Presidencia del Gobierno». Como ejemplo de su proyección pública, ha mencionado sus entrevistas y su participación en el programa de David Broncano.

El dirigente de Vox ha presentado a su líder como la alternativa necesaria para desalojar a Pedro Sánchez y revertir las políticas del Ejecutivo de PSOE y Sumar, al que ha calificado de «corrupto y criminal». También ha denunciado lo que considera una colonización de las principales instituciones del Estado, entre ellas el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y Radiotelevisión Española.

Rodríguez ha advertido de que revertir estas políticas «no será un trabajo fácil» y ha defendido que España necesita un cambio de Gobierno a partir del 29 de noviembre.

Los líderes nacionales elevan el tono en el arranque de la campaña electoral

La campaña nacional ha arrancado con mensajes contundentes de los principales candidatos. Pedro Sánchez augura una participación histórica y una remontada del PSOE para seguir gobernando cuatro años más, mientras que Alberto Núñez Feijóo anuncia una «auditoría del saqueo» si llega a La Moncloa. Santiago Abascal, por su parte, ha reclamado que la UCO ponga a Sánchez a disposición judicial para que asuma responsabilidades.

En el espacio de la izquierda, Ada Colau aspira a reeditar el Gobierno de coalición con el PSOE, pero reclama cambios en las reglas de juego y medidas contra los especuladores. Irene Montero, candidata de Podemos, apela al «voto útil» para frenar a la extrema derecha y reivindica las políticas de su formación frente a las propuestas de PSOE y Frente Amplio, que considera insuficientes en su aplicación práctica.