Canarios residentes en la Península reclaman vuelos asequibles

Las asociaciones Canarios sin Alas, Canarios por la Movilidad Justa y Casa Canarias Barcelona se concentraron en Madrid y Barcelona bajo el lema ‘Volver a casa no es un privilegio, sino un derecho’ y reclaman cambios en el sistema de bonificaciones aéreas

Las asociaciones Canarios sin Alas, Canarios por la Movilidad Justa y Casa Canarias Barcelona celebraron este sábado concentraciones en Madrid y Barcelona para reclamar una conectividad aérea «justa y asequible» entre Canarias y la Península. Bajo el lema ‘Volver a casa no es un privilegio, sino un derecho’, los convocantes denunciaron las dificultades económicas que afrontan miles de canarios residentes fuera del Archipiélago para mantener el contacto con sus familias.

Concentración de Canarios Sin Alas en Barcelona. Canarios Sin Alas

Las movilizaciones, que las asociaciones aplazaron desde el pasado 31 de octubre en señal de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Urda, responden a una reivindicación que mantienen desde hace más de 15 años ante las administraciones públicas, sin que, a su juicio, hayan llegado soluciones suficientes.

«Canarias está a solo un vuelo. Pero para muchos, ese vuelo es inalcanzable», recoge el manifiesto leído durante las concentraciones, según detalla Canarios sin Alas en un comunicado.

Billetes de hasta 600 euros para despedir a un familiar

Los colectivos denuncian que el elevado precio de los billetes impide a numerosas familias reunirse durante las vacaciones de Navidad o verano y dificulta especialmente los desplazamientos urgentes por enfermedad o fallecimiento de seres queridos. Según los testimonios recopilados por las asociaciones, algunas personas han tenido que pagar hasta 600 euros para poder despedirse de un familiar.

Las organizaciones recuerdan que el actual sistema de bonificaciones al transporte aéreo contempla una reducción del 75 % de la tarifa bonificable para quienes acreditan su residencia en Canarias, independientemente de su lugar de nacimiento. Sin embargo, los canarios que trasladan su residencia a la Península pierden el acceso a esta ayuda, al dejar de cumplir el requisito de residencia, una situación que también afecta a sus familiares cuando no reúnen las condiciones para beneficiarse de la bonificación.

«No pedimos que se eliminen las subvenciones a los residentes. Pedimos que se revise un sistema que, mientras facilita la movilidad de unos ciudadanos, puede convertir el regreso a casa de otros en un gasto inasumible», defienden las asociaciones.

Una cuestión de arraigo e igualdad de oportunidades

Para los convocantes, el problema trasciende el coste económico de los desplazamientos. «Es una cuestión de arraigo, de vínculos familiares y de igualdad de oportunidades para mantener el contacto con la tierra de origen», sostienen.

Los colectivos recuerdan que muchos canarios residentes fuera del Archipiélago necesitan regresar durante las vacaciones escolares, Navidad, Semana Santa o verano, precisamente cuando las tarifas suelen alcanzar sus precios más elevados. Además, subrayan que muchos de estos viajes responden a necesidades familiares que no pueden aplazarse, a diferencia de los desplazamientos turísticos.

«No somos turistas. No viajamos a Canarias únicamente para disfrutar de unas vacaciones. Volvemos para abrazar a nuestros padres, acompañar a nuestros mayores, cuidar de nuestras familias y transmitir a nuestros hijos el vínculo con su tierra», argumentan.

Reclaman compromisos políticos y cambios en las bonificaciones

Las asociaciones consideran necesario revisar los mecanismos de subvención y estudiar fórmulas que permitan contener las tarifas, mejorar la competencia y facilitar los desplazamientos familiares, sin perjudicar los derechos de quienes ya reciben las ayudas.

Tras años de reuniones con representantes políticos de Canarias, España y Bruselas, los colectivos aseguran que siguen esperando «medidas eficaces» para reducir el coste de los viajes entre las islas y la Península.

Por ello, reclaman a los partidos políticos que incorporen «compromisos concretos» en sus programas electorales, entre ellos la regulación de precios u otras medidas que faciliten directamente el regreso de los canarios residentes en la Península.

Asimismo, instan al Gobierno de Canarias a aprovechar la elaboración de los próximos presupuestos autonómicos para impulsar soluciones que contribuyan a reducir la distancia económica que, según denuncian, separa a muchos canarios de sus familias y de su tierra.