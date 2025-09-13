Tras la correspondiente eucaristía llega la romería y la ofrenda a su patrona, la Virgen de los Dolores, también conocida como Virgen de los Volcanes

Virgen de Los Dolores. Imagen archivo RTVC.

Este sábado la isla de Lanzarote vive su día grande. Desde muy temprano han sido muchos los peregrinos que se han dirigido a la ermita de Los Dolores, en Mancha Blanca.

Tras la correspondiente eucaristía, llega la romería y la ofrenda a su patrona, también conocida como Virgen de los Volcanes.

Desarrollo de los actos

La romería como así indica la tradición parte desde la Iglesia de San Roque al ritmo de instrumentos tradicionales y escoltada por los carros que llevan las ofrendas a la Virgen . El trayecto finaliza en la Ermita de los Dolores de Mancha Blanca.

Tras mencionado acto tan esperado, es el momento de las ofrendas a Nuestra Señora de Los Dolores y el Baile del Romero con las parrandas El Pajullo, El Botellín, Son del Norte, El Golpito y Pal Porrón.