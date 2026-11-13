Dos jugadores de La Laguna Tenerife y uno del Gran Canaria en la lista de Chus Mateo para la próxima ventana FIBA

La convocatoria para la próxima ventana FIBA de Chus Mateo tiene además ocho jugadores pertenecientes a equipos que disputan la Euroliga

El seleccionador español de baloncesto, Chus Mateo, ha dado a conocer este viernes en Alcobendas (Madrid) la lista de seleccionados para los encuentros de la próxima ventana FIBA. Imagen EFE

Los jugadores de La Laguna Tenerife, Jaime Fernández y Héctor Alderete, así como el base del Cajasiete Gran Canaria, Carlos Alocén, están dentro de la convocatoria para la próxima ventada FIBA del seleccionador nacional de baloncesto Chus Mateo, que ha dado a conocer este viernes.

Además, ocho jugadores pertenecientes a equipos que disputan la Euroliga han sido llamados por el seleccionador español de baloncesto para la próxima ventana FIBA, en la que España se medirá a Montenegro en Podgorica y a Grecia en Santiago de Compostela, con el objetivo de avanzar en su clasificación para el Mundial de Catar 2027.

Lista de convocados

La lista la forman Alberto Abalde, Francis Alonso, Ferrán Bassas, Darío Brizuela, Álvaro Cárdenas, Jaime Fernández, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Pierre Oriola, Joel Parra, Oriol Paulí, Jaime Pradilla, Álex Reyes, Mario Saint-Supéry y Santi Yusta. Además como invitados estarán Héctor Alderete, Carlos Alocén, Mikel Sanz, Yankuba Sima, Pablo Tamba y Adrián Torres.

Respecto a los cambios en relación a la última convocatoria, para los enfrentamientos en los que España cayó contra Portugal y la propia Grecia, no estarán los jugadores que desarrollan su actividad en Estados Unidos como son Santi Aldama, Izan Almansa, Aday Mara, Hugo González y Sergio de Larrea; ni el lesionado Alberto Díaz.

En esta ocasión el partido contra Montenegro tendrá lugar el jueves 26 de noviembre y el de Grecia el domingo 29. Tras ellos habrá dos más correspondientes a la segunda ronda, contra Portugal a domicilio el 26 de febrero y contra Montenegro en casa el 1 de marzo.

El combinado que dirige Chus Mateo ocupa actualmente el segundo puesto del grupo I con un total de 13 puntos, empatado con Georgia y por detrás de Ucrania, que tiene 14; siendo tres los equipos que se clasificarán para la cita mundialista. En cuarta, quinta y sexta posición respectivamente aparecen Portugal, Grecia y Montenegro; todos ellos con 12.