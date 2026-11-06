La investigación para localizar el punto de venta se inició por parte de los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil y del Cuerpo General de la Policía Canaria

Agentes de la Guardia Civil en coordinación con la Policía Autonómica-Cuerpo General de Policía Canaria (CGPC), y dentro del marco de la ‘Operación Sitka-agricultor’, han detenido a dos personas acusadas de distribución y venta de sustancias estupefacientes.

Imagen cedida agencias.

La investigación se inició cuando los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de La Victoria y agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria tenían sospechas de que en una vivienda del municipio pudieran venderse sustancias estupefacientes.

Tras varios meses de recabar información, pudieron constatar que efectivamente, el domicilio inspeccionado se trataba de un punto de distribución y venta de cocaína y punto de partida para la venta en otras localizaciones del municipio, llegando incluso a vender en un mercadillo municipal un día a la semana, en el cual tenía gran afluencia de clientes, recoge una nota de la Guardia Civil.

Servicios operativos

Por ello, los agentes llevaron a cabo las pesquisas necesarias y realizaron diversos servicios operativos, identificaron a personas que habían comprado sustancias estupefacientes e hicieron seguimiento y apostaderos hasta obtener pruebas necesarias.

Con las pruebas recabadas, procedieron a la entrada y registro en una vivienda, con la pertinente autorización judicial, procediendo a la detención de dos personas.

Durante el registro, se intervinieron 60 gramos de cocaína, 40 de ellos en roca pura y 20 gramos en dosis preparadas para su venta y distribución.

Además, localizaron utensilios para la distribución de las sustancias y 1.400 euros en efectivo fraccionado.

Grupo de Reserva

La actuación contó con la participación de agentes de la Guardia Civil del Grupo de Reserva y Seguridad número 8, Grupo Cinológico, agentes de Seguridad Ciudadana y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia, contando con la colaboración de miembros del Grupo de Operaciones Aéreas (GOA), Oficina de Policía Judicial (OPJ) y Seguridad Ciudadana de la Policía Autonómica.