La Policía Nacional intervino cocaína, hachís, marihuana, dinero en efectivo, relojes y joyas durante el registro del domicilio del investigado por venta de drogas

Detenido un hombre por presunta venta de drogas en El Calero, en Telde. Europa Press

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 30 años como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas en el barrio de El Calero, en Telde.

El arresto se produjo el pasado 30 de octubre en el marco de la denominada Operación Fear, iniciada tras varias denuncias vecinales que alertaban de una posible actividad de distribución y venta de estupefacientes a pequeña escala en la zona.

La investigación, desarrollada durante varios meses por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial, incluyó vigilancias y seguimientos que permitieron detectar supuestas transacciones de droga a cambio de dinero.

Identificaron a varios compradores

Los agentes también identificaron a varios compradores a los que intervinieron sustancias estupefacientes, lo que permitió reforzar los indicios recabados durante las pesquisas.

Durante el registro de la vivienda del detenido, los agentes localizaron 17 dosis de cocaína preparadas para su distribución, otros 3,80 gramos de esta sustancia, 47,90 gramos de polen de hachís y 15,60 gramos de marihuana.

También incautaron 260 euros en efectivo, tres relojes de alta gama y numerosas joyas. El arrestado, que cuenta con antecedentes policiales y dos detenciones anteriores relacionadas con el tráfico de drogas, se puso a disposición de la autoridad judicial tras finalizar las diligencias.