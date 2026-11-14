Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife han asegurado los vehículos accidentados y han liberado a una de las heridas del interior

Dos mujeres de 83 y 66 años han resultado heridas hacia las siete de la mañana de este sábado en una colisión de cuatro vehículos en la TF-1, en sentido Santa Cruz de Tenerife, cerca del acceso a Radazul, en el municipio de El Rosario, ha informado el 112.

Imagen archivo RTVC.

La mujer de 83 años presentaba lesiones de carácter moderado. Por tanto, ha sido trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Hospital San Juan de Dios

La otra afectada, de 66 años, sufría cervicalgia de carácter leve, salvo complicaciones, y ha sido evacuada en otra ambulancia de soporte vital básico al Hospital San Juan de Dios.

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife han asegurado los vehículos accidentados y han liberado a una de las afectadas del interior del habitáculo.