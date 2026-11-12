La presidenta del Cabildo de Fuerteventura ha insistido en la necesidad de regular cualquier uso que se lleve a cabo en los espacios naturales, “respetando la fragilidad del territorio»

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Fuerteventura ha acordado desestimar los recursos de reposición presentados dentro del procedimiento para regular el tránsito de vehículos comerciales, como quads, buggies y vehículos análogos, en rutas naturales de la Isla, al no cumplir con los requisitos exigidos.

Imagen cedida Cabildo de Fuerteventura.

Los informes emitidos por Ordenación del Territorio, así como otros informes complementarios de servicios como Industria o Medio Ambiente, avalan la desestimación de una decena de los once recursos presentados por las empresas de vehículos comerciales, dentro de la convocatoria pública realizada por el Cabildo para regular el tránsito de este tipo de vehículos por la Red Oficial de Rutas en el Medio Natural de Fuerteventura a través de sorteo público.

Este procedimiento contempla la asignación de plazas limitadas, dentro de unos horarios concretos y solo en las rutas definidas, mediante un sorteo público para aplicar un sistema de cupo en cada una de las rutas que han sido propuestas por los ayuntamientos en número y localización. Una vez realizado este sorteo público, se comprueba que la gran mayoría de las empresas no cumplen con el requerimiento de disponer de vehículos eléctricos en su flota, uno de los requisitos clave para el tránsito en el medio natural.

Espacios naturales

La presidenta del Cabildo, Lola García, insiste en la necesidad de regular cualquier uso que se lleve a cabo en los espacios naturales, “respetando la fragilidad del territorio y los espacios sensibles”. “Es fundamental que se respeten todos los requisitos a la hora de combinar este tipo de actividades con el cuidado del medio”.

Para la consejera de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, “la circulación de este tipo de vehículos debe realizarse, siempre, cumpliendo con los requisitos exigidos para que esta actividad no cause ningún daño ni al medio ambiente ni al entorno natural, ni afecte a los ciudadanos”.