El tiempo en Canarias | Tras “Bruna” llega “Charles” con viento fuerte

La previsión del tiempo en Canarias para este martes, 10 de noviembre

Después del paso de la borrasca Bruna , a partir de este martes por la tarde estaremos bajo la influencia de una nueva borrasca que también ha sido bautizada por el Instituto Portugués, se ha nombrado como Charles y a las islas traerá sobre todo viento.

Imagen RTVC.

Este martes esperamos nubes altas en todas las islas y algunas nubes de evolución creciendo durante las horas centrales, ya por la tarde la influencia de la borrasca traerá también nubosidad y chubascos que pueden ser localmente intensos en La Palma y con menos intensidad en El Hierro, La Gomera o Tenerife. En las orientales no se espera lluvia.

El viento soplará con rachas intensas a última hora y durante la madrugada. Será del suroeste y luego rolará al oeste- noroeste, podrían superarse los 100km/h y de cara al miércoles por la tarde acabará amainando.

Las temperaturas no solo no bajarán sino que además podrían subir ligeramente con el paso de Charles.

El estado de la mar se complicará con fuerte marejada y áreas de mar gruesa en las costas del norte y oeste, las olas podrían superar los 3 metros de altura.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Día de nubes a todos los niveles, altas y bajas en el interior sobre todo del sur, podría llover en las medianías del suroeste. El viento llegará por la tarde con rachas fuertes.

La Palma: El viento en La Palma podría superar los 100 km/h de madrugada, atención a las aceleraciones a sotavento. Posibles chubascos intensos por el oeste por la tarde.

La Gomera: Los chubascos podrían llegar por la tarde al interior, habrá nubes bajas compactas en la mitad sur y algo más dispersas por el norte, de resto nubes altas. Temperaturas similares.

Tenerife: Las nubes crecerán a lo largo del día y podrían dejar algún chubasco por el suroeste. Viento arreciando en el extremo noroeste, por Anaga y costa este. Temperaturas sin cambios.

Gran Canaria: Será un día más tranquilo hasta la madrugada del miércoles ahí se notarán las rachas de viento. Este martes, nubes altas pasando por franjas y nubes de evolución.

Fuerteventura: Abundante nubosidad de tipo alto, cielos más grises que azules y nubes bajas creciendo en el interior este. Sin viento y sin lluvia. Temperaturas algo más bajas.

Lanzarote: Pocas nubes bajas a lo sumo creciendo durante las horas centrales por el centro sur de la isla y nubes altas en el resto. Las temperaturas irán de los 20 y 25 grados en la capital.

La Graciosa: Nubes altas buena casi todo el día. El viento soplará flojo y el mar se complicará el miércoles. Las temperaturas serán un poco más bajas tendiendo a subir al día siguiente.