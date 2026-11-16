La selección de Inglaterra derrotó a España en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, que ahora pasa a cuartos de final de la Liga de Naciones como segunda de grupo

Los jugadores de España aplauden al público tras su derrota en el encuentro de la Liga de Naciones que disputan este domingo España e Inglaterra en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE /Kiko Huesca

Inglaterra enterró este domingo la racha histórica de España de 43 partidos sin perder, una marca jamás alcanzada por otra selección en la historia, tras imponerse a los de Luis de la Fuente en el estadio Metropolitano de Madrid (2-3), el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

La derrota pone fin a dos años, siete meses y veinticuatro días en los que la Roja ha sido invencible, con un Mundial y una Eurocopa entre medias, según la estadística avalada por la FIFA, que incluye los amistosos.

La última vez en que el combinado español cayó fue el 22 de marzo de 2024 ante Colombia en Londres en un amistoso.

En partido oficial, la racha se queda en 44 partidos, puesto que el precedente se remonta al 28 de marzo de 2023, cuando Escocia batió a España por 2-0 en partido de la fase de clasificación de la Eurocopa.

Son los dos únicos enfrentamientos que han acabado con derrota en la etapa de De la Fuente como seleccionador.

Doce victorias seguidas

España encadenaba además doce victorias seguidas desde que empató a cero con Cabo Verde en el partido inaugural del pasado Mundial, pero en el trece se interrumpió la secuencia.

También es la primera derrota del centrocampista del PSG, Fabián Ruiz, con España, que hasta ahora no conocía la derrota en 53 encuentros consecutivos desde su debut en junio de 2019.

El récord que aspiraba superar el andaluz eran los 57 partidos que poseía el también español Carlos Marchena, aunque su marca la inició a partir de su séptimo partido como internacional.

A punto del empate

Inglaterra, con un primer periodo excepcional, doblegó a España en el estadio Metropolitano por 2-3 en un duelo frenético en el que los de Thomas Tuchel se adelantaron con tres goles, pero a los que la Roja se repuso, ayudada por la expulsión de Anderson, y a punto estuvo de obrar el milagro.

Los tantos de Oyarzabal de penalti y de Nico Williams desataron la locura en un estadio Metropolitano que empujó hasta el último aliento, pero la campeona del mundo se quedó a un paso de la remontada.

El último partido del año más mágico del combinado de Luis de la Fuente supuso la primera derrota después de 968 días sin perder y concedió a Inglaterra el primer puesto del grupo en la Liga de Naciones en un enfrentamiento que demostró por qué son ahora las dos selecciones más poderosas del mundo.