El accidente del motorista ocurrió de madrugada en la avenida Las Bajas, en Gran Canaria, y los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento en el lugar

Fallece un motorista de 24 años tras sufrir una caída en Santa Lucía de Tirajana. Europa Press

Un motorista de 24 años ha fallecido este domingo tras sufrir una caída en la avenida Las Bajas, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 00:53 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta que comunicaba el accidente. A partir de ese momento, el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario desplazado confirmó el fallecimiento del motorista, de 24 años de edad.