La federación celebra que varias materias queden fuera de la ley ómnibus y reclama negociar con el Ejecutivo autonómico medidas adaptadas a las necesidades de los municipios

La Federación Canaria de Municipios (FECAM) valora los últimos acuerdos del Gobierno de Canarias para dejar fuera del proyecto de ley ómnibus varias cuestiones que necesitan una negociación específica con los ayuntamientos.

La entidad ha celebrado por primera vez en Tejeda, Gran Canaria, una reunión extraordinaria de su comité ejecutivo. Durante el encuentro, los representantes municipales han abordado asuntos que afectan directamente a la gestión local, como la ordenación del suelo agrario, los espacios para autocaravanas, la seguridad en las playas y la adaptación de los centros educativos a las altas temperaturas.

Reunión FECAM con Mari Brito, la presidenta de la federación. RTVC

La ordenación agraria y la Ley del Suelo, pendientes de negociación

La FECAM celebra que la ordenación del espacio agrario haya quedado fuera del decreto ómnibus. Considera que esta materia no se ajusta a las necesidades de los municipios y defiende que debe abordarse dentro de la negociación para modificar la actual Ley del Suelo.

La normativa urbanística también continúa sobre la mesa. Entre las propuestas planteadas figura aumentar del 10 % al 15 % la cesión de suelo que deben realizar los promotores, con el objetivo de favorecer la disponibilidad de terrenos para actuaciones públicas y vivienda.

Autocaravanas, playas y educación

Otro de los asuntos tratados ha sido la regulación de los espacios destinados a autocaravanas. Los municipios quieren negociar con el Gobierno autonómico dónde y en qué condiciones se pueden habilitar estas zonas.

Caravanas, autocaravanas y otros vehículos estacionados como viviendas en el espacio público en el sur de Tenerife. Foto de archivo.

La seguridad en las playas también requiere, según la FECAM, una regulación que responda a las necesidades reales de los ayuntamientos. Por este motivo, la federación defiende que este asunto quede fuera del decreto y se aborde de forma específica.

En materia educativa, los representantes municipales han puesto el foco en la adaptación de los centros escolares al cambio climático. Reclaman medidas para acondicionar las instalaciones y hacer frente a las altas temperaturas.

La FECAM considera que estas cuestiones deben abordarse mediante el diálogo con el Ejecutivo autonómico para que las futuras medidas tengan en cuenta la realidad y las necesidades de los municipios canarios.