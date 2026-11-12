Las fuertes rachas de viento han ocasionado la caída de árboles, ramas y elementos del mobiliario urbano en Lanzarote, tras la borrasca Charles

La Dirección General de Emergencias, en base a la predicción de AEMET y/o de otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos PEFMA (Decreto 18/2014, de 20 de marzo), ha finalizado la situación de alerta por lluvia, desde las 08:00 del 12 de noviembre de 2026.

Una alerta que se había extendido a las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife desactiva el Plan de Emergencia Insular de Tenerife (PEIN) a partir de las 8:00 horas de este jueves 12 de noviembre, una vez finalizada la situación de inestabilidad meteorológica provocada por la borrasca Charles y una vez que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no mantiene avisos de riesgo vigentes para la Isla.

Como consecuencia, quedan sin efecto las restricciones establecidas el pasado martes y se dan por concluidas las directrices de Protección Civil dirigidas a las distintas consejerías de la Corporación Insular.

Tráfico de vehículos

No obstante, se mantiene cerrado al tráfico de vehículos a motor el acceso a las pistas forestales de las cumbres de Garachico, El Tanque, Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje, Vilaflor y Granadilla de Abona.

La apertura de estas pistas se realizará de forma paulatina, una vez que se haya comprobado que reúnen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de la circulación.

Asimismo, el Barranco de Masca permanecerá cerrado hasta que se confirme que las condiciones permiten su apertura con total seguridad.

Los servicios del Cabildo de Tenerife han registrado un total de 225 incidencias relacionadas con el paso de la borrasca Charles hasta las 06:00 horas de este jueves, 12 de noviembre, correspondientes a actuaciones de competencia insular.

Medidas de autoprotección

Por municipios, Granadilla de Abona, municipio en el que la borrasca tuvo un gran impacto, concentró 39 incidencias; Icod de los Vinos, 23; Arona, 18; San Cristóbal de La Laguna, 14; Los Realejos, 13; La Orotava y Santa Cruz de Tenerife, 12 cada uno.

Asimismo, San Miguel de Abona y Santiago del Teide, 11 cada uno; Fasnia y Puerto de la Cruz, 7; Garachico y Tacoronte, 6 cada uno; Güímar y Vilaflor, 5 cada uno; Arico, Guía de Isora y La Guancha, 4 cada uno; Arafo, Buenavista del Norte, El Sauzal y Los Silos, 3 cada uno.

Por su parte, Adeje, El Rosario, El Tanque, La Matanza de Acentejo, San Juan de la Rambla y Santa Úrsula, 2 cada uno; Candelaria y La Victoria de Acentejo, 1 cada uno.

En cambio, en Tegueste y La Matanza de Acentejo no se han registrado incidencias de competencia insular.

El Cabildo insiste en la importancia de mantener las medidas de autoprotección, pese a la desactivación del PEIN, y recuerda que es necesario seguir las indicaciones de las autoridades.

Vecinos incomunicados Mogán

Un grupo de vecinos permanece incomunicado en Mogán (Gran Canaria), debido a la crecida del barranco de las Filipinas provocada por las lluvias recientes. Alrededor de 15 vecinos se encuentran aislados en la zona del barranco de las Filipinas. Todo ello, a causa de la crecida del caudal y el anegamiento de los accesos por el temporal.

La borrasca Charles en Lanzarote

En Lanzarote la borrasca Charles ha dejado diversas incidencias, como la caída de una grúa sobre varios coches. Las fuertes rachas de viento han ocasionado la caída de árboles, ramas y elementos del mobiliario urbano. Además de desprendimientos y desplazamientos de objetos que afectaron a la movilidad y a las infraestructuras.