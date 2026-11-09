Comienzan los trámites legales para adquirir los terrenos privados por los que pasa la carretera LP-213, entre La Laguna y Las Norias

Fachada del Cabildo de La Palma. Archivo

El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma ha aprobado la incoación del expediente de expropiación forzosa de los terrenos ocupados por la carretera de interés insular LP-213. Se trata del tramo comprendido entre La Laguna y Las Norias.

La vía, cuyo trazado original quedó completamente destruido durante la erupción de 2021, fue reconstruida en abril de 2022. En esa fecha quedó pendiente la regularización de la titularidad de los terrenos ocupados mediante expropiación.

Con este acuerdo se aprueba inicialmente la relación de bienes y derechos afectados, basada en los informes técnicos de Infraestructuras y Patrimonio.

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El expediente se someterá a un periodo de información pública. Serán veinte días hábiles tras su publicación en el BOP y en el tablón de anuncios del Cabildo.

Durante ese plazo, los titulares podrán consultar la documentación y presentar alegaciones o solicitar la corrección de posibles errores en la descripción de los bienes.