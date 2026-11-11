La investigación apunta a que las zonas más húmedas de las islas serán las más afectadas

Un estudio promovido por la Universidad de La Laguna proyecta un aumento generalizado de la aridez en Canarias hacia finales de siglo. A diferencia de investigaciones anteriores, sitúa el mayor incremento en La Gomera, este de La Palma y las zonas más húmedas del norte de Tenerife y Gran Canaria.

Universidad de La Laguna. ULL

Los resultados de este estudio apuntan a un aumento generalizado de estas condiciones en todo el archipiélago hacia finales de siglo. Aunque, con ciertas diferencias entre islas, lo que podría tener importantes consecuencias sobre la disponibilidad de recursos hídricos y sectores como la agricultura.

La aridez hace referencia al grado de deficiencia hídrica de un territorio y está condicionada por factores como las precipitaciones, la temperatura, entre otros.

El aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones asociadas al cambio climático pueden intensificar estas condiciones, disminuir la disponibilidad del agua y favorecer procesos como la degradación del suelo y la desertificación.

Proyecciones climáticas y la creciente aridez en las islas Canarias

En las regiones insulares, estos efectos adquieren especial relevancia debido a sus características geográficas y a la limitada disponibilidad de recursos hídricos.

En Canarias, diferentes estudios han observado una reducción de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas durante las últimas décadas. La investigación «Proyecciones climáticas y la creciente aridez en las islas Canarias» analiza la evolución futura de esta condición en el archipiélago mediante diferentes escenarios de cambio climático.

El artículo lo firman Noelia Cruz, primera autora, Susana Clavijo y el catedrático Juan Carlos Santamarta, que ha coordinado el trabajo, los tres del departamento de Ingeniería Agraria y Medio Natural de la ULL, junto a Katjusa Potocnik, de la Universidad de Liubliana, y César Paradina, de FICLIMA.

El estudio compara el período 1985-2014 con tres etapas temporales del siglo XXI: 2021-2050, 2041-2070 y 2071-2100. Los dos primeros se solapan durante una década para mantener períodos de 30 años, el intervalo de referencia habitual en climatología.

Esta investigación utiliza diez modelos climáticos globales y dos escenarios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Además, el estudio mide la aridez mediante un índice que relaciona la precipitación con la demanda atmosférica de agua: cuanto menor es el valor, mayor es la aridez.

Canarias seca a finales del siglo

De esta manera, en el período 1985-2014 los valores medios oscilan entre 0,10 en Lanzarote y Fuerteventura, que se clasifican como áridas, y 0,52 en La Gomera, subhúmeda seca.

La Palma (0,39), Tenerife (0,35) y Gran Canaria (0,35) se sitúan en la categoría semiárida, mientras que El Hierro (0,18) también se clasifica como árido.

Las proyecciones apuntan a cambios de categoría en algunas islas y La Gomera pasaría de subhúmeda seca a semiárida en ambos escenarios.

Gran Canaria pasaría de semiárida a árida (0,17) únicamente en el escenario de emisiones altas a finales de siglo, mientras que Tenerife, quedaría en el límite de la categoría semiárida (0,21).

Con emisiones altas, Lanzarote y Fuerteventura seguirían siendo áridas, pero a finales de siglo se situarían en hiperaridez (0,05 y 0,06).

En valor absoluto, el índice apenas baja unas centésimas, pero eso supone una reducción del 40 al 50% sobre valores que ya eran muy bajos. Por lo que el artículo advierte de implicaciones especialmente serias para la gestión del agua y los cultivos de regadío.

El trabajo coincide con estudios anteriores en que la aridez tendería a aumentar a lo largo del siglo y en que los cambios serían menores en las islas orientales, pero difiere en dónde se concentran los mayores aumentos: los estudios previos situaban en las vertientes sureste de Tenerife y Gran Canaria, mientras que las nuevas proyecciones los sitúan, en valor absoluto, en La Gomera, la costa este de La Palma y las zonas más húmedas del norte de Tenerife y Gran Canaria.

Adaptación de propuestas

Ante el aumento proyectado de la aridez, el artículo repasa medidas de adaptación de propuestas en la literatura para la gestión del agua y la agricultura.

Entre ellas figuran la recogida de agua de lluvia, sistemas de riego más eficientes, prácticas agrícolas sostenibles y cultivos resistentes a la sequía.

El artículo advierte, además, de que su aplicación depende de las condiciones locales, de la financiación disponible y del apoyo al sector agrícola.

El equipo investigador concluye que hacen falta proyecciones climáticas a pequeña escala para diseñar estrategias adaptadas a las características de cada territorio.

“Con 100 metros de resolución se puede ver qué ocurre en cada vertiente y en cada zona de cultivo, que es la escala que necesitan quienes planifican el agua en las islas”, explica Santamarta.