Las fechas del Mundial de fútbol, el eclipse o las tragedias ferroviarias, los números más buscados para la Lotería de Navidad

Según la Asociación Española de Administraciones de Lotería (ANAPAL), las fechas relacionadas con estos sucesos se encuentran entre los números más solicitados en las administraciones de lotería de toda España para el sorteo de la Lotería de Navidad

Una bola sale del bombo durante el sorteo de la lotería navideña «El Gordo» en Madrid, España, el 22 de diciembre de 2025. REUTERS/Alejandro Martínez Vélez

El Mundial de fútbol, el eclipse solar, la crisis migratoria en Ceuta y las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda son algunos de los acontecimientos que están marcando las preferencias de los españoles de cara al Sorteo Extraordinario de Navidad del próximo 22 de diciembre. Según la Asociación Española de Administraciones de Lotería (ANAPAL), las fechas relacionadas con estos sucesos se encuentran entre los números más solicitados en las administraciones de lotería de toda España.

Entre los números más buscados destaca el 19726, que recuerda el 19 de julio de 2026, fecha en la que la selección española conquistó su segundo Mundial de fútbol.

También están presentes las fechas de las tragedias ferroviarias de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), dos acontecimientos que han conmovido a la sociedad española. A estas preferencias se suma el interés por la Lotería de Navidad vendida en Ceuta, donde ANAPAL ha detectado un incremento de las ventas que interpreta como una muestra de apoyo a la ciudad autónoma.

El 13, el 15, el 26 o 29, entre las terminaciones más solicitadas

Además de los acontecimientos de actualidad, las tragedias más recientes y otras fechas significativas, las supersticiones y las tradiciones familiares siguen siendo determinantes a la hora de elegir un décimo. Terminaciones como el 13 o el 15 figuran entre las más demandadas en las administraciones. A ellas se suma el 26, por su coincidencia con el año en curso. También destaca el 29, fecha de las elecciones generales, una terminación muy buscada desde hace dos años tras la Dana de Valencia.

Los números bajos, las fechas de cumpleaños y aniversarios, los capicúas y las cifras repetidas también están entre las combinaciones favoritas. Destaca, además, el 00000, uno de los números tradicionalmente más solicitados.

“Cuanto más se acercan los últimos meses del año, las administraciones de lotería se empiezan a llenar de personas pidiendo números concretos basados en supersticiones o augurios. Normalmente, cumpleaños o fechas señaladas suelen ser los números elegidos, así como las tradiciones familiares que consisten en comprar siempre el mismo décimo”, señala el presidente de ANAPAL, Borja Muñiz.

En cuanto a las estadísticas históricas, desde que comenzó a celebrarse el Sorteo de Navidad en 1812, la terminación de dos cifras más premiada con el Gordo ha sido el 85, en siete ocasiones, seguida del 57, en seis. Por su parte, el reintegro 5 es el más repetido, con 32 ocasiones, seguido del 4 y el 6, ambos con 27.

Madrid y Andalucía encabezan el reparto de Lotería de Navidad

Este año, el Sorteo Extraordinario de Navidad repartirá 2.870 millones de euros en premios, con una emisión de 205 millones de décimos, siete millones más que en 2025. El popular “Gordo” repartirá 400.000 euros por décimo premiado.

Según los datos de consignación de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Madrid encabeza el reparto de lotería con 607 millones de euros, seguida de Andalucía (563 millones), Cataluña (460 millones) y la Comunitat Valenciana (453 millones).

La consignación media nacional se sitúa en 76,49 euros por habitante, aunque existen provincias que superan ampliamente esta cifra. Soria encabeza la clasificación con 287,67 euros por habitante, seguida de Palencia (151,14 euros) y Burgos (146,32 euros).

Por ciudades, Madrid es la más agraciada históricamente con el Gordo, que ha caído en la capital en 85 ocasiones. Le siguen Barcelona (44), Sevilla (19), Bilbao (16) y Valencia (15).

El Sorteo también pone el foco en el futuro de las administraciones

Detrás de las cifras millonarias del Sorteo de Navidad está el trabajo diario de miles de administraciones de lotería que acercan esta tradición a los ciudadanos. Sin embargo, ANAPAL advierte de que la red atraviesa una situación que exige cambios para garantizar su continuidad y que el crecimiento de las ventas de lotería debe ir acompañado de mejores condiciones para los profesionales que hacen posible su comercialización.

Bajo el lema «Sin Loteros no hay Lotería», ANAPAL mantiene activa su campaña para defender el futuro de las administraciones de lotería y reclamar a Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) un mayor equilibrio en la relación contractual, unas comisiones justas y herramientas adecuadas para desarrollar su actividad.

La asociación también reclama que se garantice el papel de las administraciones frente al monopolio de la venta digital que pretende Loterías y Apuestas. ANAPAL insiste en la necesidad de abrir un diálogo efectivo con SELAE para asegurar la continuidad de una red de proximidad imprescindible para el modelo de juego público español.