El programa de la Radio Canaria reflexiona sobre cómo las experiencias, buenas y malas, son lecciones vitales para nuestra madurez emocional

También discutirá sobre cómo aprender a levantarse ante una caída

Este lunes 17 de marzo a las 22:00 horas, la Radio Canaria invita a los oyentes a realizar un análisis introspectivo sobre el aprendizaje que traen los momentos de adversidad con la emisión en directo de una nueva entrega de ‘Siempre nos quedará París‘.

La directora y presentadora del programa sobre Inteligencia Emocional, Rosa Vidal, aborda este complejo mundo de las emociones junto otras voces expertas: el doctor Clavijo, psicólogo; Josecho Vizcay, coach empresarial y autor; Teresa García Lozano, psicóloga y docente en Inteligencia Emocional; Santiago Vidal, director general de CBC Grupo; Roberto Mendoza, narrador; Chema Blanco, periodista; doctora Rivero, ginecóloga y sexóloga; y Carlos G. Almonacid, experto en Inteligencia Emocional.

La escuela de la vida

Según explica Rosa Vidal, la vida es la escuela en la que aprendemos, superamos lecciones, enseñamos a otros y aprendemos de lo que nos enseñan otros. Todo esto son las llamadas lecciones de vida, circunstancias que nos ponen a prueba.

Nuestros actos, conductas y comportamientos tienen sus consecuencias en la rueda de la vida. Tanto los momentos buenos como los momentos malos que experimentamos son importantes ya que son lecciones de vida que nos van a instar a madurar, a crecer y a ser mejores personas. Claro está, siempre que uno sepa encontrar el aprendizaje en cualquier adversidad que se cruza en el camino.

«Cada uno tiene lo que se merece», la teoría de un mundo justo

La frase “cada uno tiene lo que se merece” la podemos entender en base a esas consecuencias que tienen nuestros actos. Podemos creer en esta frase conocida y popular cuando lo merecido es positivo. Pero la pregunta surge cuando lo que “merecemos” y lo que nos da la vida son circunstancias adversas, que conllevan sufrimiento, cambios, y desgracias. Aquí entra en juego «La teoría de un mundo justo», formulada por el psicólogo Malvin J. Lerner.

Según este autor, muchas personas tienen la necesidad de creer que viven en un mundo justo, donde cada uno recibe lo que se merece. Las personas buenas recibirían premios (posesiones, salud, bienestar, etc.) y las malas recibirían castigo (enfermedad, sufrimiento, violaciones, suicidio, etc.).

Está concepción del mundo tranquiliza y da seguridad (una falsa seguridad) pues todo está determinado y se sacraliza el esfuerzo y el trabajo en un intento por conseguir algo y sentirse inmune ante la desgracia, la enfermedad o la pérdida de trabajo. Pero la dura realidad es que el mundo es injusto y en él no siempre gana el mejor, ni el más bondadoso, ni el más trabajador.

Levantarnos después de caer, una lección de vida en sí misma

Bajo esta premisa, Rosa Vidal y su equipo de colaboradores muestran a los oyentes las pautas para afrontar la realidad de la injusticia, es decir, comprender y ser conscientes de que la vida no es justa, no está determinada y a cualquiera le puede tocar enfrentarse a un problema aunque no se lo merezca. Además, incidirán en el desarrollo de la madurez emocional como ayuda a no darse por vencido ante situaciones complejas en la vida. El ser humano tiene la capacidad de levantarse siempre una vez más de las que se cae. A este respecto, Rosa Vidal señala que “Todo triunfador fue un fracasado que jamás se dio por vencido” y que lo que nos define es cómo nos levantamos después de caer.

Por último, ‘SNQP’ lanzará la siguiente cuestión a los oyentes: ¿Qué tres cosas buscan las personas cuando alcanzan cierta madurez emocional?