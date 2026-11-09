Jupol, SUP y UFP denuncian jornadas de hasta 20 horas y reclaman refuerzos al Ministerio del Interior. Asamblea7Islas advierte de que la mitad de las camas del Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes están ocupadas por personas migrantes y pide un hospital de campaña en La Restinga

Varios sindicatos policiales han denunciado que los agentes de la Policía Nacional están «desbordados» por las continuas llegadas de embarcaciones precarias a Canarias y han reclamado al Ministerio del Interior medidas urgentes de refuerzo. Jupol, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) alertan de las condiciones que afrontan los funcionarios, especialmente en El Hierro, donde la presión migratoria ha intensificado los servicios.

Imagen de archivo. Antonio Sempere / Europa Press

La situación coincide con un nuevo repunte de las llegadas al archipiélago. Cerca de 6.000 personas han alcanzado las costas canarias desde el 1 de noviembre, mientras que durante el último fin de semana llegaron más de 1.300 migrantes a bordo de embarcaciones precarias.

Tres sindicatos denuncian la falta de efectivos y los servicios maratonianos

Jupol reclama a Interior «un refuerzo inmediato de efectivos en El Hierro», Lanzarote y Fuerteventura ante «la situación absolutamente insostenible» que sufren los agentes desplazados a las islas. La organización denuncia que algunos policías llegan a medianoche a sus alojamientos y apenas cuatro horas después, a las cuatro de la madrugada, tienen que levantarse para comenzar los traslados de cientos de migrantes.

«Estamos hablando de jornadas de hasta 20 horas, con descansos insuficientes», señala Jupol, que considera que el dispositivo actual evidencia «la falta de previsión, planificación y medios del Ministerio del Interior ante una crisis migratoria que lleva años produciéndose en Canarias».

El sindicato reclama que los efectivos se ajusten al volumen real de llegadas y traslados, así como turnos racionales que garanticen los descansos obligatorios y eviten jornadas de hasta 16 y 18 horas. También exige el abono íntegro de las dietas y las compensaciones económicas por los desplazamientos y servicios extraordinarios.

Por su parte, el SUP ha advertido en redes sociales de que «La presión migratoria nos desborda» y ha asegurado que los agentes «están al límite de sus fuerzas». La organización recuerda que reclama desde 2023 más efectivos y medios materiales y humanos.

El sindicato considera necesaria «una estrategia estructural y permanente, con plan de contención y detección temprana, para frenar a las mafias del tránsito de personas».

También la UFP denuncia que los policías se encuentran «al límite» en Canarias, con «jornadas de hasta 17 horas» y «sin los refuerzos extraordinarios necesarios». Su reivindicación pasa por «refuerzos, descansos y condiciones dignas».

La mitad de las camas del hospital insular, ocupadas por migrantes

A las dificultades que afrontan los cuerpos policiales se suma la presión sobre los recursos sanitarios de El Hierro. El sindicato Asamblea7Islas ha denunciado la falta de previsión y de medidas suficientes por parte de la Delegación del Gobierno en Canarias ante las llegadas de embarcaciones a las costas de la isla y, en menor medida, de Lanzarote.

La organización, que representa a los grupos C, D y E del Servicio Canario de la Salud y agrupa a unos 14.000 trabajadores de más de 30 categorías profesionales sanitarias y no sanitarias, ha remitido un escrito al delegado del Gobierno para reclamar una intervención urgente del Estado.

Según los datos aportados por el sindicato, 15 de las 30 camas del Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes están ocupadas por personas migrantes que necesitan atención sanitaria. Asamblea7Islas advierte de que esta situación sobrecarga una infraestructura hospitalaria de dimensiones reducidas, que debe seguir garantizando la asistencia al conjunto de la población residente.

La organización considera que la falta de planificación estatal traslada parte de la responsabilidad y de la presión asistencial a los servicios sanitarios canarios y a los profesionales que trabajan en las islas. Recuerda, además, que las competencias en materia de inmigración corresponden al Estado, al que reclama los medios policiales, logísticos, sanitarios y de seguridad necesarios.

Asamblea7Islas reclama un hospital de campaña en La Restinga

Como respuesta inmediata, Asamblea7Islas ha solicitado formalmente el despliegue de un hospital de campaña militar en el muelle de La Restinga. La propuesta pretende atender a las personas recién llegadas desde el primer momento y evitar que toda la presión asistencial recaiga directamente sobre el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.

«El Estado ha tenido tiempo para anticiparse, pero ha permitido que la presión migratoria termine repercutiendo sobre los recursos públicos y sanitarios de una isla con una capacidad muy limitada», señala la organización, que insiste en la necesidad de que el Gobierno de España asuma los recursos y dispositivos necesarios para afrontar la situación.