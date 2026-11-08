Un motorista herido de gravedad al salirse de la vía en la TF-28, a su paso por Arona

El motorista que presentó politraumatismos de carácter grave recibió una primera atención por parte de personal médico fuera servicio

Un motorista, de 51 años, ha resultado herido de carácter grave tras sufrir una salida de vía en la carretera TF-28, a su paso por Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen archivo RTVC.

El accidente se produjo a las 09.58 horas. Hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado, que había recibido una primera atención por parte de personal médico fuera servicio, presentaba politraumatismos de carácter grave. Por tanto, se le trasladó en ambulancia al Hospital del Sur.

Hospital Universitario de la Candelaria

Desde allí, una vez estabilizado, se le trasladó en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Asimismo en el lugar del incidente se personaron efectivos del Servicio de Conservación de carreteras, que limpiaron la calzada, mientras que agentes de Guardia Civil regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.