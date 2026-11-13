Los animales de compañía tendrán un sistema único de identificación en toda España a partir de 2027

La nueva normativa amplía la obligación de registro a perros de caza, pastoreo, rescate y seguridad para reforzar el control sanitario y evitar el abandono y el tráfico ilegal

Imagen de archivo de mascotas

El Gobierno ha aprobado un nuevo sistema único de identificación y registro de animales de compañía que se aplicará en todo el territorio nacional a partir del 2 de enero de 2027. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pretende mejorar el control de los animales, prevenir el abandono y el tráfico ilegal y facilitar la detección de enfermedades transmisibles.

El Real Decreto establece unos criterios comunes para la identificación de mascotas y amplía esta obligación a determinados animales que hasta ahora quedaban fuera de la normativa de bienestar animal, como los perros utilizados en actividades cinegéticas, de pastoreo, vigilancia de ganado o rescate profesional.

La nueva regulación contempla diferentes métodos de identificación en función de la especie. En el caso de perros, gatos y hurones, será obligatorio utilizar un transpondedor electrónico inyectable, conocido habitualmente como microchip. Las aves, por su parte, deberán llevar una anilla cerrada que colocará el criador cuando el desarrollo de la pata permita ajustarla correctamente.

Cuándo deberán identificarse los animales

La normativa establece que los perros, gatos y hurones deberán estar identificados antes de cumplir los tres meses de edad y, en cualquier caso, antes de que se produzca su primera transmisión a otra persona.

En cuanto a los gatos comunitarios, estos deberán figurar registrados a nombre de la administración local correspondiente.

Una de las principales novedades del decreto es la ampliación del sistema a animales que, pese a estar excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Bienestar Animal, deberán identificarse por razones de sanidad y control.

Esta obligación incluye a los perros de caza y a los animales auxiliares utilizados en estas actividades, como los hurones. También afecta a los perros pastores y de guarda de ganado, así como a los animales empleados en tareas de seguridad, rescate, intervenciones asistidas y actividades deportivas.

Además, se contempla la identificación de animales de producción que hayan dejado de cumplir una función productiva y cuyos propietarios decidan incorporarlos como animales de compañía.

Un registro único para evitar duplicidades

El nuevo sistema establece que los animales deberán inscribirse en el registro de la comunidad autónoma o ciudad autónoma donde tengan su residencia habitual. No podrán figurar simultáneamente en más de un registro y sus titulares serán responsables de mantener actualizada toda la información.

Las administraciones autonómicas dispondrán de un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor del decreto para adaptar sus registros a los nuevos requisitos del sistema de Protección Animal.

Una vez completada esta adaptación, los propietarios tendrán otros doce meses para actualizar los datos de sus animales y adecuarlos a las nuevas exigencias.

No obstante, los animales que ya estén identificados antes de la entrada en vigor de la norma podrán conservar el sistema que utilizan actualmente. Solo será necesario realizar una nueva identificación cuando el dispositivo deje de ser legible o no permita cumplir los requisitos establecidos.

Nuevas obligaciones para otras especies

El decreto también contempla la posibilidad de incorporar progresivamente nuevas especies al sistema de identificación. Los animales de compañía distintos de perros, gatos, hurones y aves tendrán que cumplir requisitos específicos cuando sus especies, subespecies o razas se incluyan en los listados correspondientes, que se determinarán mediante una orden ministerial.

La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes y dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, responde también a las obligaciones europeas relacionadas con la identificación y trazabilidad de perros y gatos.

Con este nuevo marco, el Ejecutivo busca establecer un modelo homogéneo en toda España que facilite el seguimiento de los animales, mejore la coordinación entre administraciones y refuerce la lucha contra el abandono y el comercio ilegal.