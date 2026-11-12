Tenerife inaugura una nueva edición de Exposaldo con 120 empresas y ofertas hasta el 16 de noviembre

La feria Exposaldo, que se celebra en el Recinto Ferial hasta el 16 de noviembre, ofrece productos en liquidación, ofertas y saldos por un precio de entrada de un euro

Imagen de la inauguración de Exposaldo 2026. Cabildo de Tenerife

El Recinto Ferial de Tenerife se convierte estos días en el punto de encuentro del comercio con la celebración de la XXIX edición de Exposaldo, una feria dedicada a la venta de productos en liquidación, ofertas , remates finales y saldos.

Desde hoy y hasta el próximo lunes 16 de noviembre, permanecerá abierto en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas y con un precio de entrada de un euro.

120 empresas participan en esta edición

Esta nueva convocatoria cuenta con la participación de 120 empresas y un total de 180 expositores. Los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de artículos y ofertas en sectores como la moda, el calzado, el equipamiento del hogar, la ferretería y la automoción, entre otros.

La inauguración oficial contó con la presencia de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el vicepresidente insular, Lope Afonso; y el consejero de Industria y vicepresidente de la Institución Ferial de Tenerife, Manuel Fernández, además de otras autoridades regionales, insulares y locales.

Durante el acto, los representantes insulares destacaron la importancia de Exposaldo como herramienta para impulsar el comercio de proximidad, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y favorecer la actividad económica de la isla.

Con casi tres décadas de trayectoria, Exposaldo se mantiene como una de las principales citas del calendario ferial canario.