Sesión plenaria en el Parlamento de Canarias este martes, 10 de febrero, con la intervención del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que responderá las cuestiones de los grupos parlamentarios

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante el pleno del Parlamento de Canarias de ese martes, 10 de febrero 2026. Imagen Presidencia del Gobierno

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha llamado este martes a «estar a la altura» y avalar las medidas incluidas en el llamado Decreto Canarias, pues «si nos equivocamos o hacemos dejación de nuestra responsabilidad, las consecuencias las va a pagar el pueblo canario».

Fernando Clavijo se ha expresado de esta manera en el pleno del Parlamento regional en respuesta a una pregunta del diputado de Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, quien se ha interesado por los pasos que se han dado ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para lograr la declaración de interés general de la ruta aérea entre La Palma y El Hierro.

El presidente ha respondido que en diciembre de 2025 se abordó esta cuestión en la comisión mixta Comunidad Autónoma-Transportes y en ella el Ministerio no estuvo «especialmente receptivo» a esta demanda, y por esta razón, ha incidido, ha sido incluida en el Decreto Canarias.

La respaldan las dificultades que pesan sobre los habitantes de las llamadas islas verdes debido a la triple insularidad, los efectos de la meteorología en el transporte e incluso la huella de carbono, pues como citó Casimiro Curbelo, si desea viajar desde La Gomera a La Palma primero debe acudir a Tenerife, y un trayecto que sin esta escala duraría 30 o 40 minutos se alarga durante más de cuatro horas.

Decreto Canarias, fruto del trabajo de las fuerzas políticas

Clavijo ha enfatizado en que con el Decreto Canarias su Gobierno no quiere ponerse «ninguna medalla» ni va en contra de nadie, es fruto del trabajo de todas las fuerzas políticas y se ha realizado «con absoluta lealtad facilitando el cumplimiento» de los acuerdos con el Ejecutivo central.

De hecho la propuesta surge a raíz de que el pasado 18 de agosto de 2025 el presidente Pedro Sánchez evidenciase en una reunión con Clavijo la dificultad de cumplir los acuerdos ante la fragilidad de los acuerdos parlamentarios que sustentan el Gobierno.

Y si la unidad política funcionó para avalar las medidas para la reconstrucción de La Palma tras la erupción, «¿por qué no van a hacerlo ahora en un momento histórico y complicado en el mundo y blindamos los derechos de los canarios para los próximos años?», ha cuestionado el presidente autonómico.

Financiación autonómica

El presidente canario criticó que el PSOE utilizara la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica como “arma electoral” o “globo sonda” para influir en las elecciones autonómicas celebradas en Aragón, aunque señaló que la estrategia tuvo “escaso éxito” a la vista de los resultados. Así lo expresó en el Parlamento de Canarias al responder a una pregunta del diputado del PP, Juan Manuel García Casañas, sobre el Fondo de Compensación Interterritorial y la financiación del archipiélago.

Clavijo subrayó que, hasta el momento, ninguna comunidad autónoma dispone de un documento formal, articulado o con criterios claros sobre la propuesta planteada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A su juicio, lo más preocupante es que se esté “frivolizando” con los recursos públicos de todos los españoles, incluidos los canarios, al emplear anuncios sin concreción como herramienta electoral.

El presidente autonómico defendió que la financiación autonómica requiere un debate técnico, serio y riguroso, dado que afecta directamente al sostenimiento de servicios esenciales como la sanidad, la educación y la atención a la dependencia. Ante la ausencia de una propuesta concreta que pueda ser analizada por las comunidades, consideró probable que el debate no se aborde en la presente legislatura, algo que calificó como “el único consuelo”, ya que, en su opinión, cualquier discusión debería desarrollarse con responsabilidad. En todo caso, aseguró que el Gobierno canario defenderá una financiación justa para el archipiélago.

Por su parte, el diputado del PP afirmó que la propuesta anunciada por la ministra ha generado rechazo en todas las comunidades autónomas salvo Cataluña, incluso en aquellas gobernadas por el PSOE. García Casañas sostuvo que Canarias necesita una financiación “justa, estructural y estable”, y expresó dudas sobre el cálculo del sistema de reparto planteado. Asimismo, consideró “vergonzoso” que el modelo se negocie únicamente con una fuerza política y no con el conjunto de la sociedad. Finalmente, calificó de “deleznable” que el ministro Ángel Víctor Torres no presione al presidente del Gobierno en este asunto.

Fondos europeos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reconoció en el Parlamento canario que la ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia está siendo “compleja”, aunque destacó que en 2025 se alcanzaron los 275 millones de euros ejecutados. Respondía así a una pregunta del diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Luis Campos, quien cuestionó el nivel de ejecución de estos fondos a 31 de diciembre de 2025.

Clavijo reprochó a Campos que mezcle cifras de fondos europeos con las de los presupuestos autonómicos. En relación con los fondos del mecanismo de resiliencia, defendió que el Gobierno canario había planteado ante las instituciones europeas que estos recursos se transfirieran directamente a las regiones, lo que, a su juicio, habría permitido una llegada más rápida y mayor margen de ejecución. Sin embargo, lamentó que la gestión centralizada por parte del Gobierno de España haya provocado que los fondos lleguen “tarde y mal”, aunque aseguró que todavía queda partida disponible.

En materia presupuestaria, Clavijo afirmó que su Ejecutivo ha ejecutado más recursos cada año que el anterior gobierno, pese a las limitaciones derivadas de la regla de gasto y la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. Subrayó además que su Gobierno ha aprobado tres presupuestos con mayoría amplia y ha incrementado la financiación en áreas como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda y la reconstrucción de La Palma. También destacó avances en licencias de vivienda, reducción de ratios e inversiones en dependencia mediante el convenio más alto firmado con los cabildos.

Por su parte, Campos advirtió que Canarias podría verse obligada a devolver más de 500 millones de euros, con intereses de demora, según datos ministeriales. Afirmó que el archipiélago se sitúa a la cola en ejecución y en asignación de fondos, y denunció que entre 2023 y 2025 se dejaron sin ejecutar entre 3.000 y 3.500 millones, lo que, a su juicio, evidencia una grave falta de gestión.

Incentivos fiscales

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó en el pleno del Parlamento que la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre incentivos fiscales para mejoras salariales llega “tarde”, aunque reconoció que “nunca es tarde si la dicha es buena”, ya que su Ejecutivo ya había planteado medidas similares. En respuesta a una pregunta del diputado nacionalista David Toledo, Clavijo sostuvo que la iniciativa estatal confirma que las propuestas del Gobierno canario eran adecuadas.

Clavijo subrayó que Canarias sufre salarios más bajos que la media nacional, lo que reduce la renta disponible y agrava los indicadores de riesgo de exclusión social, perpetuando el círculo de la pobreza.

Asimismo, el presidente canario destacó que el Ejecutivo regional ha trabajado técnicamente para revertir esta situación y señaló que en 2025 más de 200.000 personas del sector turístico mejoraron sus salarios gracias al impulso del diálogo social, logrando subidas superiores a la media española.

También defendió que las administraciones deben predicar con el ejemplo, recordando que algunos empleados públicos cobran menos del 150% del salario mínimo. Mencionó medidas como un incremento adicional del 2% y bonificaciones a empresarios que aumenten sueldos fuera de convenio. Por su parte, Toledo pidió evitar debates “estériles” importados de Madrid y apostar por alinear intereses.

Sistema eléctrico

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que la nueva conexión eléctrica con La Gomera mediante un cable submarino de 36 kilómetros y 145 millones de euros de inversión mejora la estabilidad y fiabilidad del sistema, además de favorecer una mayor incorporación de energías renovables. Aseguró que la situación energética del archipiélago es ahora “infinitamente mejor” gracias a la desbloqueo de concursos pendientes desde hace años y pidió respeto al trabajo del Gobierno.

Por su parte, el diputado de Vox, Nicasio Galván, criticó la medida, afirmó que une “dos sistemas deficientes” y rechazó lo que calificó como “fanatismo climático”. También advirtió de los riesgos de los apagones para el suministro de agua, ya que el 80% proviene de desaladoras, y señaló que espera que el presidente no pase a la historia por dejar a Canarias sin luz ni agua.