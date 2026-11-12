PP | Elecciones Generales 29N

Quiénes son los candidatos y candidatas del PP al Congreso de los Diputados por Canarias en las Elecciones Generales del 29N
Provincia Las Palmas
1. Sergio Ramos Acosta.
2. María Teresa Ortega Granados.
3. Guillermo Carlos Mariscal Anaya.
4. Clara Mercedes Peña Pérez.
5. Jeziel Martín Arrocha.
6. Olga Palacios Pérez.
7. José Vicente Calero Saavedra.
8. Lorena Martín Cabrera.
Suplentes:
1. Carlos José Da Mata Martín.
2. María del Mar Amador Montesdeoca.
3. Iván Vega Moreno.
Provincia Santa Cruz de Tenerife
1. Gustavo González De Vega.
2. María Noelia González Daza.
3. Borja Pérez Sicilia.
4. Raquel Martín Castro.
5. Adrián Delgado Rodríguez.
6. Damaris Ferraz Martín.
7. Jorge Iván Negrín Méndez.
Suplentes:
1. Ana Cristina Casañas Padrón.
2. Luis Sierra Ladrero.
3. Anais Goya Goya.
Quiénes son los candidatos y candidatas del PP al Senado por Canarias en las Elecciones Generales del 29N
Circunscripción Tenerife
1. María Inés Vera Goya.
Suplente 1: Pedro Ángel González Delgado.
Suplente 2: Esther Franco Galán.
2. José Carlos Acha Domínguez.
Suplente 1: Carmen Luisa Castro Dorta.
Suplente 2: Rubén Sosa González.
Circunscripción Gran Canaria
1.Carlos Alberto Sánchez Ojeda.
Suplente 1: Rosa Faustina Viera Fernández.
Suplente 2: Rayco Nauzet Padilla Cubas.
2.Alba Moreno Santa (Independiente).
Suplente 1: Yeray Antonio Suárez Salem (Independiente).
Suplente 2: María Cristina Aguado Cubero (Independiente).
Circunscripción Lanzarote
José Francisco Hernández García.
Suplente 1: Maureen Margarita Meza Rieder.
Suplente 2: Víctor Manuel Duque Medrano.
Circunscripción Fuerteventura
María Esther Hernández Marrero.
Suplente 1: Ignacio Solana Rodríguez.
Suplente 2: Gema Ibañez Ruíz.
Circunscripción La Palma
1. Jacob Qadri Hijazo.
Suplente 1: Elena Concepción Marrero.
Suplente 2: Jesús Pérez Hernández.
Circunscripción La Gomera
1.Héctor Armando Bencomo Bayoll.
Suplente 1: Socorro Sabina Bello Pérez.
Suplente 2: Jhony Medina Negrín.
Circunscripción El Hierro
1.Inés Del Hierro Lías.
Suplente 1: Abel Hernández García.
Suplente 2: Gisela Katrina López Gutiérrez.