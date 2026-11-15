Las producciones del archipiélago logran cinco superoros, 13 oros, 25 platas y 33 bronces en el World Cheese Awards con más de 5.300 quesos de 45 países

Los quesos canarios conquistan 76 premios en los World Cheese Awards 2026. Europa Press

Los quesos canarios han obtenido 76 reconocimientos en la 38.ª edición de los World Cheese Awards 2026, celebrada el pasado 12 de noviembre en Córdoba. En el certamen, considerado uno de los más prestigiosos del sector, compitieron 5.330 quesos de 45 países, entre ellos 149 elaboraciones del archipiélago.

Canarias consiguió cinco superoros, 13 medallas de oro, 25 de plata y 33 de bronce, con Gran Canaria a la cabeza, con 28 galardones, seguida de Tenerife, con 21; Fuerteventura, con 10; Lanzarote, con ocho; La Palma, con siete, y El Hierro, con dos.

Además, entre las elaboraciones distinguidas con la máxima categoría figuran el añejo de leche de cabra de Quesos San Mateo y el curado de vaca de la Quesería Artesanal del Rosario, ambos de Gran Canaria; el añejo de cabra y oveja con gofio de Quesería Montesdeoca, en Tenerife; el añejo de mezcla de Juan Suárez e Hijos, también de Gran Canaria, y el Guatisea semicurado con gofio, de Quesería Montaña Blanca, en Lanzarote.

Variedades curadas, semicuradas, ahumadas y elaboradas con gofio

El medallero incluye además producciones de queserías de todas las islas, con reconocimientos para variedades curadas, semicuradas, ahumadas y elaboradas con gofio, pimentón y otras combinaciones.

Además, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha felicitado a las queserías y ha destacado que los premios reflejan el esfuerzo y la dedicación del sector ganadero y quesero.

Quintero ha subrayado también el valor de la diversidad y la vinculación de estas producciones con el territorio, así como el prestigio que han alcanzado dentro y fuera de Canarias. Los resultados sitúan nuevamente a los quesos del archipiélago entre los reconocidos en el panorama internacional.