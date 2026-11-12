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SALF | Elecciones Generales 29N

Redacción RTVC
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Quiénes son los candidatos y candidatas de SALF (Se Acabó la Fiesta) al Congreso de los Diputados por Canarias en las Elecciones Generales del 29N

Provincia Santa Cruz de Tenerife

  1. Eduardo Zerolo Álvarez.
  2. Sandra Andrea Gau Viera.
  3. Juan Francisco Barrera Alemán.
  4. María De Los Ángeles Suárez Ramírez.
  5. Francisco Navas Montalvo.
  6. Gisela Pecino Martínez.
  7. Enrique Javier De La Fuente Pérez.

Suplentes:

  1. Naira Cabrera Martín.
  2. Alfredo Salvador Resurrección Giro Zimmerman.
  3. Mónica Sánchez Carrión.
  4. José Gregorio Armas Conde.

Provincia Las Palmas

  1. Clara María Tejera González.
  2. Ignacio Suárez Caballero.
  3. María Paola González Gil.
  4. Julio César Pino Ramírez.
  5. Irene Patricia Valerón Iversen.
  6. José Francisco Santana Alfonso.
  7. Natalia García Marín.
  8. Aridane Cabrera García.

Suplentes:

  1. Gloria Esther Rivero Darias.

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