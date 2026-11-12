SALF | Elecciones Generales 29N

Quiénes son los candidatos y candidatas de SALF (Se Acabó la Fiesta) al Congreso de los Diputados por Canarias en las Elecciones Generales del 29N
Provincia Santa Cruz de Tenerife
- Eduardo Zerolo Álvarez.
- Sandra Andrea Gau Viera.
- Juan Francisco Barrera Alemán.
- María De Los Ángeles Suárez Ramírez.
- Francisco Navas Montalvo.
- Gisela Pecino Martínez.
- Enrique Javier De La Fuente Pérez.
Suplentes:
- Naira Cabrera Martín.
- Alfredo Salvador Resurrección Giro Zimmerman.
- Mónica Sánchez Carrión.
- José Gregorio Armas Conde.
Provincia Las Palmas
- Clara María Tejera González.
- Ignacio Suárez Caballero.
- María Paola González Gil.
- Julio César Pino Ramírez.
- Irene Patricia Valerón Iversen.
- José Francisco Santana Alfonso.
- Natalia García Marín.
- Aridane Cabrera García.
Suplentes:
- Gloria Esther Rivero Darias.