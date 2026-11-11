Este proyecto comunitario de los creadores Juan Ayala y Miguel Oyarzun, cuestiona cómo es ser joven hoy en día

El Auditorio de Tenerife acogerá el proyecto `Selfi´ en La Salita, el próximo sábado 14 a las 19:30 horas, y el domingo 15, a las 12:00 horas. Finalmente, habrá coloquio al terminar para compartir las conclusiones con el grupo de jóvenes de la isla de entre 11 y 15 años.

Selfi. Cabildo de Tenerife

Se trata de una pieza escénica creada por Juan Ayala y Miguel Oyarzun, en el que trabajan con jóvenes para conocer sus inquietudes sobre los desafíos de su generación. Investigan qué significa ser adolescente en el presente y cómo se enfrenta a un mundo en el que se multiplican las pantallas. Se trata de una actividad de creación interdisciplinar a partir del teatro, la escritura, la danza, el vídeo y la música.

¿Qué significa ser adolescente en la sociedad del espectáculo? ¿Las personas adultas sabemos de ellos? ¿Qué ocurre cuando llegan al instituto? ¿Cómo se perciben ellos mismos? Para responder a algunas de estas preguntas el grupo de jóvenes ofrecerá un retrato común y un tutorial sobre su momento vital que nos invita a reflexionar.

Qué sociedad queremos construir

El texto de 1967 de Guy Debord, `La sociedad del espectáculo´ describe una sociedad en la que “todo lo que una vez fue vivido directamente se ha convertido en una mera representación”. Este texto nos anima a repensar qué sociedad queremos construir las personas adultas y qué les estamos ofreciendo a los adolescentes. Si el mundo se ha convertido en una representación, ¿qué mejor que el teatro para arrojar una nueva luz al respecto? Las funciones de Selfi cuentan con la subvención del Ministerio de Cultura en 2025 y 2026.

Juan Ayala y Miguel Oyarzun, colaboran desde 2010 haciendo teatro, performance y eventos públicos con la gente que participa en ellos. Sus proyectos, tanto con profesionales como comunitarios, han sido presentados en el Teatro Español, La Casa Encendida, el Teatro de la Abadía y Matadero, en Madrid, así como en el Festival de Almagro o el Teatro Central de Sevilla, entre otros. Ambos cuentan con experiencia en producción, comisariado, dramaturgia y diseño de espacios escénicos, y tienen trayectoria internacional, especialmente en Reino Unido.

Las entradas para Selfi, a un precio de 8 euros y 5 euros para menores de 30 años. Se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario.

El siguiente espectáculo de La Salita será la performance Monga de la actriz y directora brasileña Jéssica Teixeira.