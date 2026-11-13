El encuentro se podrá seguir en directo el sábado 14 de noviembre, a las 20:15 horas, en Canarias Play y YouTube, y el domingo 15, a las 11:45 horas, en Televisión Canaria

El programa ‘Terrero y Gloria’ regresa este fin de semana a La Palma para ofrecer uno de los encuentros más esperados de la temporada. El CL Candelaria de Mirca y el CL Bediesta, empatados en lo más alto de la clasificación, se enfrentan en la cuarta jornada de la Liga Cabildo de La Palma–SPAR 2026-2027, con el liderato en solitario en juego.

El encuentro podrá seguirse en directo el sábado 14 de noviembre, a partir de las 20:15 horas, en Canarias Play y en el canal de Deportes de Televisión Canaria en YouTube.

De manera excepcional, el programa cambia su horario habitual en Televisión Canaria y se emitirá el domingo 15 de noviembre, a las 11:45 horas, en lugar de su tradicional franja de tarde.

Un duelo entre dos aspirantes al título

El terrero Antonio Piñero de Mirca, en Santa Cruz de La Palma, será el escenario de este clásico de la lucha palmera, que reúne a dos de los principales aspirantes al título.

El CL Candelaria afronta esta temporada una nueva etapa deportiva liderada por el puntal A tinerfeño Ayoze Reyes, uno de los grandes protagonistas del enfrentamiento. Frente a él estará el vigente campeón de la competición, el CL Bediesta de San Andrés y Sauces, que llega a esta cita con pleno de victorias y con el grancanario Álvaro Déniz como nuevo puntal A, tras la salida de Alejandro Afonso.

El equipo de ‘Terrero y Gloria’ se desplazará hasta Mirca para ofrecer todos los detalles de este encuentro decisivo. La previa estará conducida por Beatriz García y José Manuel Pitti, mientras que la narración correrá a cargo de Willy Rodríguez Calero, con los comentarios de David Yanes y las entrevistas de Jorge Benítez.

Toda la actualidad de la lucha canaria

Además del encuentro, el programa repasará los resultados y las imágenes más destacadas de la jornada en las competiciones de Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria.

La nueva entrega incluirá también varios reportajes de Nereida Alonso, entre ellos una entrevista con Salvador Pérez Soliño, mandador del CL Chimbesque, doble campeón de Canarias, y un acercamiento a los preparativos de la expedición canaria que viajará a Corea para participar en el próximo Mundial de lucha tradicional coreana, conocida como ssireum.

El programa cerrará con una nueva intervención de Juan Espino Dieppa, que aportará su particular visión sobre los principales asuntos de actualidad de la lucha canaria.

Dirigido por Willy Rodríguez Calero y producido por Soluciones Creativas El Plan para Televisión Canaria, ‘Terrero y Gloria’ continúa acercando cada semana a los espectadores la emoción de los terreros y la actualidad de uno de los deportes más representativos de la identidad canaria.