El ministro Torres zanja la polémica y responde al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo

Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Europa Press – Archivo

Ángel Víctor Torres ha respondido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ha dicho que la responsabilidad de acoger a quienes llegan en cayuco debe compartirla «Europa y España». Asegura que no piensan convertir a las islas en «una cárcel para inmigrantes«.

Feijóo critica que el Gobierno traslade a la península a los inmigrantes llegados a El Hierro una vez filiados por la Policía. Un traslado que busca aliviar la red de primera acogida de las islas.

«Hay que evitar el problema, no repartirlo por toda España y exportarlo a Europa«, escribió en X el candidato del PP a presidente del Gobierno.

A lo que Torres respondió: «Si dicen que no pueden ir al resto del territorio español, están diciendo que los migrantes que llegan a El Hierro se queden en El Hierro. Convierten a Canarias en un CATE permanente, en una cárcel de inmigrantes. Esa es la propuesta que ellos tienen para la inmigración. No es la nuestra, lógicamente».

«La ruta Atlántica tiene picos de forma cíclica»

El expresidente de Canarias remarca que esta no es una interpretación que haga el Gobierno sobre las intenciones del PP y Vox. Al contrario, señala que ambos partidos «dicen en todas sus intervenciones: los inmigrantes se quedan en los territorio frontera».

«Eso es dramático para Canarias», ha advertido.

Sobre la situación que vive Canarias, especialmente El Hierro, Torres ha recordado que la Ruta Atlántica tiene «picos» de forma «cíclica» y ahora asiste a un repunte.

En este contexto, el ministro ha defendido que hay que ofrecer una respuesta humanitaria. Insiste que «se trata de seres humanos» y censura a quienes «lamentan las muertes en el mar» y califican de «invasores» a quienes llegan en cayuco.

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De cara a las elecciones, ha pedido a los canarios que sean conscientes de la propuesta del PP y Vox con respecto a los inmigrantes. Una propuesta que pasa porque se queden en los territorios frontera».

Este martes, la Comisión Interministerial de Inmigración se reunirá en Madrid. Una reunión extraordinaria a la que han sido invitados los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo (CC) y del Cabildo herreño, Alpidio Armas (PSOE).

Pese a las diferencias que han mantenido en las últimas semanas, Torres ha elogiado «la lealtad institucional» con la que el Gobierno de Canarias (PP-CC) está trabajando en esta materia y anunciado que en la Comisión Interministerial se adoptarán nuevas medidas.

«El Gobierno de España dirá qué estamos haciendo, qué hay que hacer y qué podemos seguir haciendo: ayudas económicas, recursos humanos, ayudas a la isla de El Hierro ante un fenómeno que es cíclico, que no es nuevo, que no es inédito, que conocemos y que en otras ocasiones hemos superado. ¿Y ahora cómo lo superaremos? Con una respuesta digna a los seres humanos», ha recalcado.