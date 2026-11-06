Torres situó el derecho a la vivienda en el centro de cualquier respuesta institucional: «Estamos hablando de no menos de 70.000 personas afectadas

El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, exigió este viernes al Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular «una solución consensuada» para el uso residencial de las viviendas en zonas turísticas.

En la imagen, el secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres.

Por tanto, Torres hizo estas declaraciones tras reunirse con la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), Maribe Doreste. Además, en presencia de la vicesecretaria portavoz socialista, Elena Máñez, un encuentro tras el cual anunció que atenderá la petición de este colectivo de mantener una reunión con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Informa. RTVC.

Declaraciones del líder socialista

El líder socialista situó el derecho a la vivienda en el centro de cualquier respuesta institucional: «Estamos hablando de no menos de 70.000 personas afectadas, familias que lo que quieren es vivir en su casa, mantener su vivienda y seguir con lo que ha sido su vida durante todo este tiempo».

Ley de turismo

También, calificó de «asombroso» que el actual Gobierno de Canarias desatendiera una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 20.000 firmas. Todo ello, con el argumento de que aprobaría una ley de turismo. «Ni ha habido una ley de turismo ni va a haberla», lamentó.

Recordó que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado varias iniciativas para abordar esta problemática. Sobre la última proposición de ley, señaló que PP y CC «han votado en contra y no han querido entrar en el fondo del asunto».

Importancia del turismo

Defendió la importancia del turismo para Canarias, pero rechazó que su protección comprometa los hogares de los residentes: «No puede ser a costa de la vivienda, no puede ser a costa del bienestar de los canarios y de las canarias«.

También cuestionó las sanciones a los afectados y atribuyó su firma a la actual consejera de Turismo, Jessica de León, del Partido Popular: «En el gobierno anterior, que yo tuve la honor de presidir, no se firmó ninguna sanción; se han firmado todas en la presente legislatura», afirmó.

El secretario general socialista denunció que atenderá la petición de Doreste de mantener una reunión con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para trasladarle la situación de los afectados. Torres reiteró la disposición de su partido a buscar una salida compartida: «Tendemos la mano al diálogo, al consenso y al acuerdo».