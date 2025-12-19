El plazo para comprar décimos de la Lotería de Navidad en administraciones físicas y online se cierra el 21 de diciembre, mientras crece la expectación en las islas

Última oportunidad para comprar décimos de la Lotería de Navidad 2025 en Canarias. EFE

La Lotería de Navidad 2025 se celebrará el lunes 22 de diciembre, y miles de canarios siguen estos días apurando sus compras de décimos con la esperanza de que la suerte les sonría.

Sin embargo, quienes quieran comprar en mano en administraciones físicas deben hacerlo antes del domingo 21 de diciembre, ya que muchas estarán cerradas ese día al caer en domingo y, por tanto, el último día práctico para adquirir números en persona será el sábado 20 de diciembre.

Ventas online

Para quienes prefieran comprar desde casa, las ventas online oficiales se mantienen abiertas hasta las 22:00 horas del domingo 21 de diciembre. Así se permite estirar un poco más el plazo para asegurarse un décimo antes del sorteo.

En Canarias, esta recta final se vive con nervios e ilusión en muchas administraciones, donde colas y demanda alta son habituales en los últimos días previos al gran sorteo navideño.