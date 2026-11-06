Los vecinos han acudido al muelle de La Restinga en el día en el que ya han llegado 6 embarcaciones con migrantes
Un grupo de vecinos de La Restinga, en El Hierro, han acudido al muelle de la localidad para mostrar su rechazo a lo que está viviendo la isla con la llegada de cayucos con migrantes de forma casi ininterrumpida durante los últimos días.
En concreto este viernes antes de las 10:00 de la mañana ya habían llegado a ese puerto de La Restinga un total de 6 embarcaciones con casi 350 personas migrantes.
Los vecinos piden que las autoridades tomen medidas «urgentes» para solucionar la situación que vive la isla con el centro de acogida y el hospital saturados por las continuas llegadas de migrantes.