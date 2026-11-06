Los vecinos han acudido al muelle de La Restinga en el día en el que ya han llegado 6 embarcaciones con migrantes

Vídeo RTVC.

Un grupo de vecinos de La Restinga, en El Hierro, han acudido al muelle de la localidad para mostrar su rechazo a lo que está viviendo la isla con la llegada de cayucos con migrantes de forma casi ininterrumpida durante los últimos días.

Vecinos de La Restinga, en El Hierro, protestan en el muelle por la situación migratoria. RTVC/ Aroa Cano

En concreto este viernes antes de las 10:00 de la mañana ya habían llegado a ese puerto de La Restinga un total de 6 embarcaciones con casi 350 personas migrantes.

Los vecinos piden que las autoridades tomen medidas «urgentes» para solucionar la situación que vive la isla con el centro de acogida y el hospital saturados por las continuas llegadas de migrantes.