El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a enviar una misiva a Pedro Sánchez reclamando una reunión urgente

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Imagen de archivo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que la situación migratoria en El Hierro «es absolutamente insostenible» y ha avisado de que parece que va a «empeorar«.

Así lo ha expuesto Clavijo, en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación durante su presencia en la XXX Conferencia de Presidentes RUP, que se celebra en Guadalupe, y tras avanzar que ha vuelto a enviar una misiva al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reclamando una reunión urgente.

Nueva carta a Sánchez

Clavijo ha indicado que la carta se ha vuelto a enviar tras la respuesta reciente desde el Gobierno central en la que, apuntó, se hace un «inventario de cosas que se habían hecho», mientras ha matizado la situación en Canarias «sigue siendo la que es». De ahí que considere que «lo más productivo sería poder tener la reunión, establecer los acuerdos y que se pongan en marcha».

El presidente canario ha incidido en que el Gobierno de España «no está en funciones, el Gobierno sigue hasta que pasen las elecciones trabajando y tendrá que seguir hasta que se configure un nuevo gobierno».

Actualmente, ha incidido, la situación en El Hierro «es absolutamente insostenible«, asegurando que se está «otra vez en momentos y en datos» que recuerdan en este caso a los del año 2024 «cuando llegaron 47.000 personas» a las costas, de ahí que ha incidido en que «urgen las medidas de manera urgente».