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VOX | Elecciones Generales 29N

Redacción RTVC
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Quiénes son los candidatos y candidatas de VOX al Congreso de los Diputados por Canarias en las Elecciones Generales del 29N

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

  1. Alejandro Santiago Gómez Rodríguez.
  2. Sara Daroca Núñez.
  3. Naim Valerio Yanez Alonso.
  4. Nuria María Díaz Díaz.
  5. Pedro González Martín.
  6. María Noemí Campillo Portaña.
  7. Julián Alberto García García.

Suplentes:

  1. María José Iriarte González.
  2. Juan Manuel Beardo Segura.
  3. Belinda Isabel Urdaneta Wanderlinder.

Provincia de Las Palmas

  1. Andrés Alberto Rodríguez Almeida.
  2. Inés Lucía Cuartero Lorenzo.
  3. Adrián Rubio García.
  4. Rocío Esperanza Moreno Fernández.
  5. Carlos Canino Hernández.
  6. Carmen Suárez Parrilla.
  7. Juan Antonio Garcés Domínguez.
  8. Yaiza Ojeda González.

Suplentes:

  1. Nelson Daniel Pérez García.
  2. Tania Guixeras Fajardo.
  3. Luis Óliver Álamo Bolaños.
  4. Ana Isabel Afonso Quintana.

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