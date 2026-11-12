VOX | Elecciones Generales 29N

Quiénes son los candidatos y candidatas de VOX al Congreso de los Diputados por Canarias en las Elecciones Generales del 29N
Provincia de Santa Cruz de Tenerife
- Alejandro Santiago Gómez Rodríguez.
- Sara Daroca Núñez.
- Naim Valerio Yanez Alonso.
- Nuria María Díaz Díaz.
- Pedro González Martín.
- María Noemí Campillo Portaña.
- Julián Alberto García García.
Suplentes:
- María José Iriarte González.
- Juan Manuel Beardo Segura.
- Belinda Isabel Urdaneta Wanderlinder.
Provincia de Las Palmas
- Andrés Alberto Rodríguez Almeida.
- Inés Lucía Cuartero Lorenzo.
- Adrián Rubio García.
- Rocío Esperanza Moreno Fernández.
- Carlos Canino Hernández.
- Carmen Suárez Parrilla.
- Juan Antonio Garcés Domínguez.
- Yaiza Ojeda González.
Suplentes:
- Nelson Daniel Pérez García.
- Tania Guixeras Fajardo.
- Luis Óliver Álamo Bolaños.
- Ana Isabel Afonso Quintana.