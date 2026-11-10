La XII Media Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife Fred. Olsen Express se correrá el próximo domingo 15 de noviembre y tendrá además la prueba de los 8 kilómetros

Presentación de la XII Media Maratón de Santa Cruz ‘Fred. Olsen Express’. Imagen Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife ya cuenta los días para volver a convertirse en una gran pista de atletismo urbana. Más de 4.200 atletas de 55 nacionalidades participarán el próximo domingo 15 de noviembre en la XII Media Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife Fred. Olsen Express, una edición que vuelve a elevar el listón de participación y que registra la mayor cifra de inscritos en una media maratón celebrada en Canarias desde 2016. A los 21K se le vuelve a sumar la distancia más popular, un 8k con un carácter festivo y que lleva, por primera vez, el “apellido” Bikila.

La prueba, según informa un comunicado llega con otros dos datos especialmente significativos. El 45% de las personas inscritas son mujeres, confirmando el peso cada vez mayor de la participación femenina, mientras que los 21K cuentan con más atletas inscritos que los 8K. Un registro especialmente meritorio teniendo en cuenta la exigencia de completar una media maratón y que evidencia el crecimiento de la distancia reina dentro del evento.

Más corredores en los 21K que en los 8K

Los 21K Fred. Olsen Express mantienen la esencia de una media maratón completamente urbana, prácticamente llana y homologada por la Real Federación Española de Atletismo. Un trazado diseñado tanto para quienes persiguen mejorar sus registros como para quienes buscan completar los 21,097 kilómetros disfrutando de algunos de los principales puntos de la capital.

La respuesta de los corredores ha sido especialmente destacada en esta distancia. Los 21K contarán este año con más participantes que los 8K, una circunstancia que cobra todavía más valor al tratarse de una prueba de fondo que exige una preparación específica y un esfuerzo considerablemente mayor. Este crecimiento refleja la consolidación de la Media Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife entre los corredores de larga distancia y refuerza el atractivo de un recorrido pensado para correr rápido y buscar marca.

La salida tendrá lugar a las 9:00 horas desde la zona de la Avenida Marítima, en las inmediaciones del Parque de La Gesta, espacio en el que también se situará la meta. Los participantes deberán acceder a sus correspondientes cajones a partir de las 8:30 horas, que quedarán cerrados a las 8:55. Los registros a batir en la distancia reina llegan renovados tras lo sucedido en 2025. Francisco Cabrera Galindo estableció la nueva plusmarca masculina con 1:08:26. En categoría femenina continúa vigente el 1:21:04 de Sofiia Harmash.

Los 8K Bikila, una fiesta en movimiento

Los 8K Bikila tomarán el relevo a las 9:45 horas. Los cajones abrirán a las 9:15 y cerrarán cinco minutos antes de la salida, a las 9:40 horas. Una distancia pensada para corredores habituales, debutantes y participantes que buscan disfrutar de una experiencia deportiva más accesible sin renunciar al ambiente de una gran carrera.

También habrá marcas de referencia en una modalidad en la que la pasada edición dejó un récord. El registro masculino continúa en poder de Peter Santagati, con 24:44, mientras que la sueca Maria Freij rebajó en 2025 la plusmarca femenina hasta los 29:06.

Bikila reforzará precisamente el carácter popular y festivo de los 8 kilómetros dotando de animación diferentes puntos del recorrido. Corredores acompañados de música contribuirán a generar ambiente durante el trazado y a convertir los 8K en una auténtica fiesta en movimiento.

La iniciativa busca que el protagonismo no recaiga únicamente en el cronómetro. Música, animación y miles de corredores compartirán las principales arterias de Santa Cruz de Tenerife en una carrera especialmente pensada para disfrutar desde dentro, ya sea buscando una marca o simplemente viviendo la experiencia.

Liebres para buscar marca en los 21K

La XII Media Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife Fred. Olsen Express incorporará también un servicio dirigido a quienes lleguen a la línea de salida con un objetivo cronométrico concreto. Bikila, junto a Minze Running Club, pondrá a disposición de los participantes de los 21K un grupo de liebres que marcarán ritmos constantes de 4:30, 5:00, 5:30 y 6:00 minutos por kilómetro.

De esta manera, los corredores podrán identificar desde la salida el grupo que mejor se adapte a su objetivo y contar con una referencia estable durante el recorrido, facilitando la gestión del esfuerzo y la búsqueda de sus respectivas marcas personales.

Dorsales en Nivaria Center

La actividad comenzará desde el viernes 13 de noviembre con la entrega de dorsales y bolsas del corredor en Nivaria Center, situado en la Avenida Tres de Mayo, 9. El viernes la recogida estará habilitada entre las 15:00 y las 21:00 horas, mientras que el sábado 14 permanecerá abierta desde las 10:00 hasta las 21:00 horas.

Ya en el día grande, los 21K Fred. Olsen Express comenzarán a las 9:00 horas y los 8K Bikila lo harán a las 9:45. Entre las 11:00 y las 13:00 horas se llevará a cabo la entrega de trofeos por categorías de la media maratón en la zona de postmeta, mientras que a las 11:30 horas tendrá lugar la entrega de los premios de la general de 21K y 8K en el escenario principal.

Más de 4.200 atletas de 55 nacionalidades

La presencia de más de 4.200 atletas, las 55 nacionalidades representadas y una participación femenina que alcanza el 45% sitúan a esta duodécima edición en unas cifras especialmente relevantes. La Media Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife Fred. Olsen Express registra, además, la mayor participación en una prueba de media maratón celebrada en Canarias desde 2016, consolidando la evolución experimentada por el evento en las últimas ediciones en torno a una jornada en la que deporte, ciudad y público volverán a correr en una misma dirección.

La Media Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife Fred. Olsen Express cuenta con la colaboración institucional del Cabildo de Tenerife, a través de sus áreas de Turismo y Deportes, con Tenerife Despierta Emociones y Activa Tu Vida, así como del Gobierno de Canarias, Islas Iguales. La MT12 cuenta además con el respaldo del Ejército de Tierra, a través de la Brigada XVI de Canarias.

Asimismo, la prueba cuenta con el patrocinio de Autoridad Portuaria, Coca-Cola, Libby’s Canarias, Centro Comercial Nivaria, Fonteide, Riskmedia, Goldcar, Isola, Canariasblue, Proverte, Alkur, Crayón Estudio, Sloan y Hermar Comunicación.