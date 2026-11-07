CL Maxorata vs CL Chimbesque: horario y dónde ver la luchada de Primera Categoría

El Terrero «Pedro Sánchez» de Tarajalejo acoge este domingo la luchada entre el CL Maxorata y el CL Chimbesque, con emisión en directo en RTVC

El CL Maxorata vs CL Chimbesque se disputa este domingo 8 de noviembre a las 12:40 (hora canaria) en el Terrero «Pedro Sánchez», en Tarajalejo (Fuerteventura). Es una de las luchadas de la Liga Cabildos, la competición interinsular de Primera Categoría de lucha canaria que enfrenta a siete clubes de Tenerife y Fuerteventura.

Una liga entre dos islas

La competición reúne a cuatro equipos tinerfeños, CL Chimbesque, CL Campitos, CL Rosario Valle Guerra y CL Tegueste, y a tres majoreros, CL Maxorata, CL Antigua y CL Tisajoire.

Dónde ver en directo el CL Maxorata vs CL Chimbesque

La luchada se podrá seguir en directo en:

Willy Rodríguez, que locutará desde el propio terrero. No se emite en directo en TDT; Televisión Canaria ofrecerá la luchada a las 18:00 en el programa «Terrero y Gloria».