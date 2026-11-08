Continúan los mítines de los distintos partidos políticos por el país, en plena precampaña

La crisis migratoria vivida en Ceuta en los últimos meses ha sido uno de los asuntos abordados por Sánchez en esta precampaña

Los partidos políticos continúan con la mirada puesta en las urnas. Pedro Sánchez no se ha referido a Canarias en su mitin en Bilbao pese a su conversación de este sábado con Clavijo, aunque el asunto migratorio, sí ha estado presente en su discurso.

Informa. RTVC.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha garantizado este domingo en un mitin en Bilbao, que el Ejecutivo continúa trabajando para saber, desde el punto de vista de la seguridad nacional, «cuáles fueron las causas que propiciaron» la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta a finales del mes de julio.

Imagen cedida.

Contexto geopolítico

Junto al problema de la vivienda, el estado de las pensiones o el contexto geopolítico internacional, la crisis migratoria vivida en Ceuta en los últimos meses ha sido uno de los asuntos abordados por Sánchez. En concreto, en el podcast Memorias de Pez, que dirige el divulgador Borja Fernández Zurrón, difundido este domingo.

«Desde el punto de vista de lo que es el Gobierno de España y de lo que es la seguridad nacional, nosotros continuamos con la investigación de saber exactamente cuáles son las causas que propiciaron este evento», ha señalado el candidato socialista, que ha recordado, no obstante, que el asunto está judicializado en la Audiencia Nacional.

Postura del PP

Por su parte, el presidente del PP y candidato de su partido en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este domingo que los directivos de Adif devuelvan las gratificaciones que han cobrado.

«Si tienen un ápice de dignidad que las devuelvan». Así ha clamado en un acto electoral celebrado en Málaga. Cabe destacar que donde ha subrayado que estos directivos no pueden ser «premiados». En concreto, por convertir la alta velocidad ferroviaria en «una vergüenza internacional» tras los accidentes de Adamuz y Urda.

El presidente del PP subrayó que él no necesita cambiar su estrategia de la campaña electoral. Del mismo modo, destacó que emprenderá esta semana en Barcelona, porque no tiene que «andar buscando en las encuestas con qué engañar a la gente».

Crítica al PSOE

«No me creo que mi nación es un escenario, ni que gobernar es seguir un guión de una serie de televisión. Vengo a ofrecer lo que soy, mi discurso es mi trabajo, los 30 años que me he dedicado a gestionar las cosas públicas«, ha incidido.

Ha criticado que el PSOE haya usado en la campaña primero la vivienda, después las pensiones y los bailecillos y «ahora que si que las elecciones de Brasil o que si las elecciones de EEUU«.