Tras comprobar que se encontraba en estado crítico, fue estabilizado y trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Nuestra Señora de Candelaria

Un hombre se encuentra en estado crítico tras ser sacado del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa Troya, en Adeje, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Imagen agencias.

El suceso se produjo sobre las 10:56 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente. Por tanto, el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Mientras, los socorristas de la playa le estaban practicando maniobras de reanimación en el lugar.

Efectivos sanitarios

Una vez allí, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado. Se trataba de un hombre de 58 años de edad, que permanecía en parada cardiorrespiratoria, por lo que los efectivos sanitarios continuaron practicando las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas y lograron recuperar su pulso.

Una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.