Los agentes de Policía Nacional que acudieron al servicio hallaron en el interior del local a la víctima maniatada con bridas, presentando lesiones de gravedad

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor del atraco a un bar situado en pleno casco antiguo del municipio de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife.

Imagen cedida por la Policía Nacional.

Los hechos sucedieron el pasado tres de octubre cuando el presunto autor accedió al establecimiento y agredió violentamente a su propietario, a quien dejó prácticamente inconsciente tras propinarle varios golpes. Posteriormente lo maniató, forzó las máquinas tragaperras para robar su contenido y huyó del lugar.

Los agentes de Policía Nacional que acudieron al servicio hallaron en el interior del local a la víctima maniatada con bridas, presentando lesiones de gravedad por todo el cuerpo, razón por la que tuvo que ser trasladado por un indicativo de ambulancia al Hospital de La Candelaria, donde permaneció hospitalizado durante diecisiete días.

Estado de la víctima

A raíz de los hechos descritos se inició una investigación exhaustiva por parte de la Policía Nacional. Las pesquisas se vieron dificultadas por la ausencia de cámaras de seguridad y testigos, así como por el estado de la víctima, que se encontraba imposibilitada para comunicarse hasta que se le diera el alta hospitalaria. Esta circunstancia impedía obtener una descripción del agresor y conocer de primera mano cómo se había producido el ataque.

Una vez que se pudo obtener toda la información, los investigadores identificaron al presunto autor y determinaron los efectos sustraídos: aproximadamente 700 euros en efectivo, décimos de lotería de Navidad y la recaudación de las máquinas tragaperras del establecimiento, cuyo montante no se pudo concretar ya que las mismas quedaron completamente destrozadas.

Detención ilegal

Finalmente, el grupo de investigación localizó al presunto autor en las proximidades de su domicilio, procediendo a su detención y posterior puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso inmediato en prisión bajo los cargos de detención ilegal, robo con violencia y lesiones graves.

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.