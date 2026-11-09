El VII Torneo del Fajín de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias celebró su primera concentración de Tenerife

Quinta jornada de su Torneo del Fajín de Lucha Canaria, que este año cumple su séptima edición, y que el próximo 29 de noviembre celebrará su gran final en San Miguel de Abona, Tenerife

Torneo del Fajín de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias. Imagen cedida por la organización

La Fundación CajaCanarias celebró el pasado sábado, 7 de noviembre, la quinta jornada de su Torneo del Fajín de Lucha Canaria, que este año cumple su séptima edición. La competición, a desarrollar en categoría prebenjamín, benjamín, alevín e infantil, tanto masculina como femenina, está teniendo lugar en diferentes enclaves de Canarias y el próximo 29 de noviembre celebrará su gran final en el terrero municipal de San Miguel de Abona. Toda la información se encuentra disponible en www.cajacanarias.com.

Esta quinta jornada, correspondiente a la concentración alevín e infantil de Tenerife, tuvo lugar en el terrero municipal de lucha canaria de La Victoria de Acentejo, y logró congregar a 140 bregadores y bregadoras representantes de diferentes escuelas de lucha canaria de la isla, que deleitaron al público con una bonita mañana de este deporte vernáculo.

Torneo del Fajín de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias. Imagen cedida por la organización

Ganadores por categoría

Ancor González Hernández (EM Rosario de Valle de Guerra) se alzó con el triunfo en la categoría alevín, tras vencer en la final a Eyden Hernández Lugo (EM Chimbesque San Miguel) en el torneo masculino. En categoría alevín femenino, la campeona fue Eylin Arzola Darias (EM Rosario Llano del Moro), que se impuso en la final a Davinia Carballo Melián (EM Los Campitos). El campeón masculino en categoría infantil fue Guillermo Plasencia Pérez (EM Tijarafe Guanche), que se impuso a Romén Vera Labrador (EM Pelicar La Guancha). En la competición femenina, Leyre González Díaz (CL Chacayca) se proclamó campeona al vencer a Sofía Romero Martín (EM San Isidro).

Los cuatro ganadores y ganadoras consiguieron, de este modo, su clasificación para tomar parte en la gran final regional del próximo 29 de noviembre, donde se dilucidarán los campeones y campeonas del Torneo Fajín Fundación CajaCanarias 2026, mientras que los finalistas disputarán calificación previa, el día anterior, para intentar acceder a la cita definitiva. El próximo domingo, 15 de noviembre, el terrero municipal de Tasagaya “Mariano Díaz Hernández” de Güímar acogerá la competición tinerfeña de las categorías prebenjamín y benjamín.

Con la presencia de Moisés Hernández, presidente del CL Victoria; Rucadén González, coordinador del Torneo del Fajín; y Fernando Sánchez, director de Comunicación, Imagen y Relaciones Institucionales de la Fundación CajaCanarias, además de los citados galardones y medallas para el conjunto de los participantes, se hizo entrega de los premios a las agarradas más espectaculares, que recayeron en Adexe Vera Labrador (EM Pelicar La Guancha, alevín masculino), Valentina Mora Febles (EM Tegueste, alevín femenino), Joel Márquez Laarbi (EM Benchomo, infantil masculino) y Paula Adrián Llanos (EM Los Campitos, infantil femenino).