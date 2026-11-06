Estas revelaciones se suman a lo que el propio Koldo había adelantado en mayo, durante su última palabra ante el Supremo

Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes condenado a 19 años y ocho meses de cárcel por el caso mascarillas, ha asegurado desde prisión que el Partido Popular (PP) le ofreció, a través de Alberto Durán -abogado del partido en las causas judiciales que afectan al Gobierno-, un millón de euros y el pago de su defensa a cambio de declarar en contra de Pedro Sánchez, aunque eso implicase mentir.

Informa. RTVC.

Estas revelaciones se suman a lo que el propio Koldo había adelantado en mayo, durante su última palabra ante el Supremo, cuando denunció que “dos medios de comunicación” se habían reunido con él “para que mienta y engañe a todos los españoles”.

Imagen de Koldo García.

Por su parte, el PSOE ha acusado al Partido Popular (PP) de practicar una “guerra sucia” con el objetivo de “derribar a un Gobierno legítimo”, después de que trascendieran las declaraciones del exasesor ministerial. Fuentes del PP consultadas por Europa Press han calificado el relato de “absolutamente falso”.

Declaraciones del PSOE

La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha advertido de que, en caso de confirmarse, los hechos revelarían que “el PP habría intentado comprar el testimonio de un acusado para derribar a un Gobierno legítimo”. Torró ha reclamado explicaciones inmediatas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, bajo la premisa de que “no todo vale” en la confrontación política.