El Gobierno de Canarias activa varias alertas y el CECOES advierte de que los rescates serán «casi imposibles».

Entrevista íntegra a Vicky Palma en De La Noche Al Día de La Radio Canaria.

Canarias se prepara para un fin de semana complicado ante la llegada de la borrasca Emilia, que traerá consigo uno de los episodios de oleaje más preocupantes de los últimos años. Según Vicky Palma, responsable de la Unidad de Análisis de Riesgos y Planificación del CECOES 112, algunas olas podrían alcanzar los 14 metros de altura, con un promedio en torno a los 7 metros y un 10% de olas rondando los 9 metros.

Además, no se descarta que algunas superen los 12 y 13 metros, lo que podría provocar que el mar invadiera zonas como la Avenida de Garachico o la carretera del Pris en Tacoronte.

Palma ha advertido hoy en La Radio Canaria de que “el mar será muy peligroso en la jornada de mañana”, destacando que este fenómeno podría generar incidencias importantes en la costa. En los últimos días ya se ha constatado que entre series de olas pueden aparecer otras de mayor tamaño y fuerza, aumentando el riesgo para la población.

La borrasca Emilia amenaza con generar el oleaje más dañino desde 2018 / Foto: La Radio Canaria.

Preocupación por la imposibilidad de realizar rescates

Uno de los aspectos que más alarma genera es la dificultad que tendrán los medios aéreos ante este temporal. Vicky Palma explicó en De La Noche Al Día, con Estíbaliz Pérez, que las condiciones meteorológicas harán que un rescate sea prácticamente inviable:

“Un rescate va a ser casi imposible. El helicóptero va a tener muchísimos problemas para volar en cualquier punto del Archipiélago”, señaló.

La especialista insistió en la necesidad de extremar la precaución, «tanto para residentes como para turistas». Aunque el espectáculo del mar embravecido pueda resultar llamativo, recordó que las olas deben observarse desde lugares muy alejados del litoral.

Alertas activadas por viento, oleaje y nevadas

El Gobierno de Canarias ya ha decretado alerta por oleaje y viento en todas las Islas, además de prealerta por lluvia. Se esperan vientos de hasta 74 km/h en zonas del litoral de La Gomera y Tenerife, acompañados de lluvia, mar de fondo y posibilidad de nieve en cumbres.

También se ha activado la alerta por nevadas en las cumbres de Tenerife.