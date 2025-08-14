Este año la Luchada Institucional tuvo como plato fuerte un duelo juvenil entre las promesas de este deporte canario

La Villa Mariana de Candelaria, en Tenerife, acogió la noche de este miércoles la Luchada Institucional en honor a la Virgen de Candelaria.

Un evento tradicional cada año por estas fechas, dentro de los actos de la Festividad de la Virgen de Candelaria, que tuvo como plato fuerte en el duelo juvenil masculino con los mejores bregadores del Archipiélago.

Como precedente, otras dos luchadas: la de menores y la femenina. Ese año la luchada se celebró en el recinto situado frente al Ayuntamiento de Candelaria y emitido por Televisión Canaria.

Una noche de calor y nobleza, como no podía ser menos tratándose de lucha canaria.

Los bandos

El bando de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo formaron las jóvenes promesas: Alexis Tomás González Camacho (La Palma / CL Aridane), Álvaro Martín Remedios (La Palma / CL Aridane), Dylan Diaz Corujo (La Palma / CL Tazacorte), Dayron José Martín Sanfiel (La Palma / CL Tijarafe), Cristopher González Barreto (La Palma / CL Tijarafe), Álvaro Ramos Carballo (Tenerife / CL Campitos), Ismael de Armas García (Tenerife / CL Rosario Valle Guerra), Jesús Ruymán Hernández Domínguez (Tenerife / CL Rosario Valle Guerra), Jorge Luis Díaz Hernández (Tenerife / CL Campitos), Diego Rodríguez Hernández (Tenerife / CL Benchomo), Anathael Acosta Carreño (Tenerife / CL Tegueste) y Derek Alonso Miranda (Tenerife / CL Tegueste).

Luchada Institucional por la Virgen de Candelaria. Imagen RTVC

Mientras que el bando de Las Palmas estuvo formado por los talentos: Gaumet Innouri De León (Fuerteventura / CL Unión Tetir), Yerobe de León Barella (Fuerteventura / CL Unión Tetir), Tanausú Vizcaino Soto (Fuerteventura / CL Rosario Fuerteventura), Acoidan Díaz Armas (Fuerteventura / CL Rosario Fuerteventura), Alejandro Manuel Perera Díaz (Lanzarote / CL Tao), Martín García Clavijo (Lanzarote / CL Unión Sur Yaiza), Emelio Jesús Afonso Perdomo (Lanzarote / CL Unión Yaiza), Jose Manuel Cabrera de León (Lanzarote / CL San Bartolomé), Tazarte Rodríguez Santana (Gran Canaria / CL Maxorata), Josimar Rubio Linares (Gran Canaria / CL Santa Rita), Francisco Santana Pérez (Gran Canaria / CL Castro Morales) y Yenedey Gil Fernández (Gran Canaria / CL Castro Morales).