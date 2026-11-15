Rescatado en helicóptero un senderista herido tras sufrir una caída en Las Cañadas del Teide

El suceso se produjo sobre las 11:20 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó el helicóptero para intervenir en la zona

Un senderista ha tenido que ser rescatado este domingo en helicóptero tras sufrir una caída en Las Cañadas del Teide, en La Orotava, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Imagen archivo RTVC.

El suceso se produjo sobre las 11:20 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente. Por tanto, el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Aeropuerto Tenerife – Norte

Una vez en el lugar, efectivos de Bomberos y de ERIE Cruz Roja localizaron y llegaron hasta el afectado. Posteriormente, rescatadores del helicóptero del GES procedieron a su rescate. Así es que, lo trasladaron al aeropuerto de Tenerife Norte- Ciudad de La Laguna, donde esperaba una ambulancia del SUC para su traslado al hospital.

En una primera asistencia, el afectado, de 68 años de edad, presentó diversos traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, y fue finalmente trasladado al Hospital Universitario de Canarias.