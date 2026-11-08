Las energías renovables marinas protagonizan las V Jornadas de Patrimonio y Cultura Marítima de La Palma

El director general del Medio Natural asistió a una de las sesiones de estas jornadas, dedicada al potencial de los recursos energéticos marinos

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que dirige Mariano H. Zapata, participa en la quinta edición de las Jornadas de Patrimonio y Cultura Marítima “Mes del Mar”, una iniciativa organizada por la Real Sociedad Cosmológica y la Fundación Canaria Correíllo La Palma que se celebra del 4 al 26 de noviembre en la isla y que en esta edición ha dado protagonismo a las energías renovables marinas.

Imagen cedida.

El director general del Medio Natural, Miguel Ángel Morcuende, asistió esta tarde a una de las sesiones del programa, dedicada al potencial de los recursos energéticos marinos y, especialmente, al aprovechamiento del oleaje y las corrientes.

Energía del oleaje

La conferencia, titulada “Recursos energéticos del mar: oleaje y corrientes”, contó con la participación de Marcos Lafoz Pastor, investigador del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). La colaboración de la Consejería, a través de las Oficinas Verdes de Canarias, permitió la participación de este investigador, cuya intervención acercó a la ciudadanía los avances y las posibilidades que ofrecen las tecnologías capaces de transformar la energía del oleaje y las corrientes marinas en electricidad, así como los proyectos existentes y los principales desafíos para su desarrollo.

Morcuende destacó la importancia de explorar nuevas fuentes renovables y diversificar las opciones de generación energética, especialmente en un territorio fragmentado y con las particularidades de los sistemas eléctricos insulares.

Recursos energéticos

“Canarias tiene unas condiciones que hacen especialmente interesante el estudio y el aprovechamiento de los recursos energéticos del mar. Debemos seguir explorando todas las posibilidades que nos ofrecen las energías renovables, impulsando el conocimiento, la investigación y la innovación para avanzar hacia un sistema energético más limpio, seguro y diversificado”, señaló.

Asimismo, el director general puso en valor el trabajo de las entidades organizadoras y agradeció su apuesta por mantener espacios de encuentro y divulgación en torno al patrimonio marítimo y las oportunidades que ofrece el océano. En concreto, reconoció la labor de la Real Sociedad Cosmológica y de la Fundación Canaria Correíllo La Palma por impulsar unas jornadas que permiten conectar la historia e identidad marítima de las islas con los desafíos científicos, tecnológicos y ambientales del presente.

Real Sociedad Cosmológica

Por su parte, el presidente de la Real Sociedad Cosmológica de La Palma, Ignacio Jesús Pasto Teso, agradeció “la inestimable colaboración de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y de las Oficinas Verdes de Canarias, ya que gracias a su respaldo ha sido posible contar, en esta edición, con la destacada participación de Marcos Lafoz. Unas jornadas multidisciplinares que pretenden reivindicar el papel del mar como patrimonio común y como espacio de memoria, innovación, intercambio cultural y desarrollo sostenible y que, por primera vez, se ha logrado extender la experiencia al ámbito educativo insular”.

El presidente de la Fundación Canaria Correíllo de La Palma, Juan Pedro Morales Chacón, además de felicitar al ponente y agradecer la participación en el Mes del Mar de la Consejería de Transición Ecológica y Energía a través de las Oficinas Verdes, señaló que “el uso de energía limpias y renovables constituye uno de los pilares conceptuales del proyecto de restauración del Correíllo La Palma. Así, se trabaja para que en un futuro este centenario barco, aun conservando su máquina de vapor de triple expansión a nivel demostración, navegue mediante propulsión eléctrica servida por motores alimentados por biocombustibles, cumpliendo de esta manera las directivas establecidas por la OMI y convirtiendo al Correíllo La Palma en un ejemplo único de patrimonio cultural marítimo alineado con la transición energética sin perder su esencia y valores históricos”.