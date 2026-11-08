El estudio entiende por ofensivas digitales cualquier comportamiento abusivo ejecutado o amplificado mediante smartphones, redes sociales o plataformas

El Ayuntamiento de La Laguna continúa intentando recuperar la normalidad, tras el ciberataque que sufrió y mantiene congelada su actividad administrativa ordinaria. En la primera mitad de 2026 las ofensivas digitales graves han crecido más de un 40% en España.

Informa. RTVC.

Imagen archivo RTVC.

El 43 % de los españoles ha sufrido al menos una forma de violencia digital en los últimos doce meses, pero solo el 29 % afirma comprender correctamente qué significa el término. Es el principal resultado para España del informe Invisible Control, elaborado por el centro de investigación de mercados de Kaspersky a partir de una encuesta a 7.600 personas en 19 países y cuya primera parte acaba de hacerse pública.

Comunicaciones cotidiana

El estudio entiende por violencia digital (o abuso facilitado por la tecnología) cualquier comportamiento abusivo ejecutado o amplificado mediante smartphones, redes sociales o plataformas en línea: desde el acoso y la exclusión deliberada hasta la vigilancia no autorizada o la suplantación de identidad. Al integrarse en las comunicaciones cotidianas y no dejar evidencias físicas, buena parte de estas conductas se normalizan o pasan desapercibidas para quien las sufre.

La brecha entre ambas cifras es el dato central: casi la mitad de los encuestados en España ha vivido situaciones que el propio estudio clasifica como violencia digital. Todo ello, mientras que menos de un tercio sabría ponerle nombre. «Esta falta de claridad provoca que muchas experiencias no se identifiquen, no se denuncien y no reciban apoyo». Así lo ha explicado Leonie Maria Tanczer, profesora de Ciencias de la Computación en el University College London. Además, responsable de su laboratorio de género y tecnología, que ha participado en la investigación.